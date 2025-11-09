Ministrul Sănătăţii îi încurajează pe reprezentanţii unităţilor medicale să raporteze infecţiile nosocomiale

Ministrul Sănătăţii îi încurajează pe reprezentanţii unităţilor medicale să raporteze infecţiile nosocomiale, deoarece acest lucru nu înseamnă că nu îşi fac bine treaba sau că vor fi sancţionaţi, ci permite limitarea răspândirii şi aplicarea măsurilor necesare în timp util pentru a se evita situaţii grave.

Alexandru Rogobete anunţă că săptămâna viitoare va prezenta propuneri de modificări legislative, menite să asigure o mai bună monitorizare şi un control mai strict în ceea ce priveşte infecţiile intraspitaliceşti, dar şi pentru respectarea normelor de prevenţie.

Alexandru Rogobete: Pe modelul ţărilor europene, în secţiile de terapie intensivă, cele mari, cu 60 de paturi, cu pacienţi complicaţi, vom avea epidemiolog propriu pentru secţie, care asta va face în fiecare zi, va monitoriza încărcătura microbiană, se va ocupa de raportare, de aplicarea protocolelor, sigur, acolo unde este cazul, şi va face un lucru mai important decât atât, va monitoriza conduita terapeutică a personalului medical. De câte ori există o abatere, va atenţiona, poate chiar sancţiona, dacă lucrurile degenerează. În secţiile unde nu există epidemiolog, tot după un model care se practică în Germania, de exemplu, şi în Franţa, un asistent medical, treinuit în această direcţie, va face acelaşi lucru ca medicul epidemiolog în secţia lui. Ambii, periodic, vor face training cu personalul medical.

