Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Ministrul sănătăţii a anunţat controale la clinica dentară unde o fetiţă de doi ani a murit în urma anesteziei

Ministrul sănătăţii a anunţat controale la clinica dentară unde o fetiţă de doi ani a murit în urma anesteziei

Ministrul sănătăţii a anunţat controale la clinica dentară unde o fetiţă de doi ani a murit în urma anesteziei

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 noiembrie 2025, 19:03

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că la nivel naţional a fost declanşat cel mai mare control din ultimii 20 de ani la clinicile private, care au cel puţin o sală de operaţie, pentru că sunt unităţi care funcţionează în afara legii şi nu respectă protocoale.

Potrivit ministrului, astfel de nereguli au fost deja descoperite şi la clinica stomatologică din Bucureşti unde a murit o fetiţă de doi ani, după o anestezie generală.

În aceste condiţii, Alexandru Rogobete le-a cerut tuturor posesorilor de clinici medicale private care nu respectă legislaţia în vigoare să închidă singuri aceste spaţii.

Alexandru Rogobete: O să spun ceva care poate o să pară deplasat şi mă refer la cei care au aceste clinici şi cabinete private la colţul blocului, la colţul parterului, marea lor majoritate improvizate. Oameni buni, închideţi-vă voi clinicile, dacă ştiţi că nu funcţionaţi în regulă, ca să nu vin eu să le închid! Este un ultim apel pe care îl fac cu responsabilitate către toţi cei care ştiţi că funcţionaţi în ilegalitate. Puneţi cheia pe uşă astăzi şi închideţi-vă clinicile ca să nu ajungă Ministerul Sănătăţii să vi le închide pe toate!

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care a preluat cazul, a transmis astăzi că autopsia efectuată la INML arată că fetiţa de doi ani decedată în timpul intervenţiei stomatologice avea o patologie cronică preexistentă complexă.

În acelaşi caz, şi Colegiul Medicilor a început o anchetă pentru a lămuri care a fost conduita terapeutică şi pentru a stabili dacă se poate discuta sau nu despre malpraxis. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

Etichete:
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti preia ancheta în cazul fetiţei decedate la stomatolog
Naţional vineri, 14 noiembrie 2025, 11:55

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti preia ancheta în cazul fetiţei decedate la stomatolog

UPDTAE – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunţat vineri că a preluat cercetările în dosarul privind decesul fetiţei de doi...

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti preia ancheta în cazul fetiţei decedate la stomatolog
Coaliția va finaliza noua propunere de reformă a pensiilor magistraților săptămâna viitoare
Naţional vineri, 14 noiembrie 2025, 09:53

Coaliția va finaliza noua propunere de reformă a pensiilor magistraților săptămâna viitoare

Coaliția va finaliza noua propunere de reformă a pensiilor magistraților săptămâna viitoare, iar adoptarea acesteia până la 28 noiembrie...

Coaliția va finaliza noua propunere de reformă a pensiilor magistraților săptămâna viitoare
România va mai atrage peste 10 miliarde de euro prin PNRR până la finalul anului viitor
Naţional vineri, 14 noiembrie 2025, 09:50

România va mai atrage peste 10 miliarde de euro prin PNRR până la finalul anului viitor

România va mai atrage peste 10 miliarde de euro prin PNRR până la finalul anului viitor, după ce Bruxelles-ul a aprobat joi modificările propuse...

România va mai atrage peste 10 miliarde de euro prin PNRR până la finalul anului viitor
Exerciţiul NATO „Dacian Fall 2025” a demonstrat încă o dată capacitatea de colaborare între forţele aliate
Naţional vineri, 14 noiembrie 2025, 09:46

Exerciţiul NATO „Dacian Fall 2025” a demonstrat încă o dată capacitatea de colaborare între forţele aliate

Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu afirmă că exerciţiul NATO „Dacian Fall 2025” a demonstrat încă o dată capacitatea de...

Exerciţiul NATO „Dacian Fall 2025” a demonstrat încă o dată capacitatea de colaborare între forţele aliate
Naţional vineri, 14 noiembrie 2025, 09:44

91% din contractele pe PNRR, încheiate iniţial de Ministerul Dezvoltării, vor continua să fie finanţate

La Bucureşti, guvernul a aprobat în şedinţa de joi un memorandum privind continuarea finanţării din PNRR a peste 5.300 de proiecte pe care le...

91% din contractele pe PNRR, încheiate iniţial de Ministerul Dezvoltării, vor continua să fie finanţate
Naţional vineri, 14 noiembrie 2025, 09:42

Peste 70% dintre angajații din sistemul public spun că își doresc un salariu mai mare

Peste 70% dintre angajații din sistemul public consideră că venitul actual nu reflectă în totalitate volumul și complexitatea muncii depuse și...

Peste 70% dintre angajații din sistemul public spun că își doresc un salariu mai mare
Naţional vineri, 14 noiembrie 2025, 09:41

INS: Economia României a scăzut cu 0,2% în trimestrul al treilea

Produsul intern brut al României a scăzut cu 0,2 la sută în termeni reali în trimestrul al treilea al acestui an, comparativ cu trimestrul...

INS: Economia României a scăzut cu 0,2% în trimestrul al treilea
Naţional vineri, 14 noiembrie 2025, 08:33

Compozitorul Horia Moculescu va fi înmormântat, duminică, la Cimitirul Bellu

Regretatul compozitor Horia Moculescu va fi înmormântat, duminică, la Cimitirul Bellu. Sicriul cu trupul neînsuflețit al acestuia este depus,...

Compozitorul Horia Moculescu va fi înmormântat, duminică, la Cimitirul Bellu