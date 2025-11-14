Ministrul sănătăţii a anunţat controale la clinica dentară unde o fetiţă de doi ani a murit în urma anesteziei

14 noiembrie 2025

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că la nivel naţional a fost declanşat cel mai mare control din ultimii 20 de ani la clinicile private, care au cel puţin o sală de operaţie, pentru că sunt unităţi care funcţionează în afara legii şi nu respectă protocoale.

Potrivit ministrului, astfel de nereguli au fost deja descoperite şi la clinica stomatologică din Bucureşti unde a murit o fetiţă de doi ani, după o anestezie generală.

În aceste condiţii, Alexandru Rogobete le-a cerut tuturor posesorilor de clinici medicale private care nu respectă legislaţia în vigoare să închidă singuri aceste spaţii.

Alexandru Rogobete: O să spun ceva care poate o să pară deplasat şi mă refer la cei care au aceste clinici şi cabinete private la colţul blocului, la colţul parterului, marea lor majoritate improvizate. Oameni buni, închideţi-vă voi clinicile, dacă ştiţi că nu funcţionaţi în regulă, ca să nu vin eu să le închid! Este un ultim apel pe care îl fac cu responsabilitate către toţi cei care ştiţi că funcţionaţi în ilegalitate. Puneţi cheia pe uşă astăzi şi închideţi-vă clinicile ca să nu ajungă Ministerul Sănătăţii să vi le închide pe toate!

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care a preluat cazul, a transmis astăzi că autopsia efectuată la INML arată că fetiţa de doi ani decedată în timpul intervenţiei stomatologice avea o patologie cronică preexistentă complexă.

În acelaşi caz, şi Colegiul Medicilor a început o anchetă pentru a lămuri care a fost conduita terapeutică şi pentru a stabili dacă se poate discuta sau nu despre malpraxis.