Ministrul educaţiei anunţă modificări în privinţa competenţelor care vor fi testate la evaluările naţionale şcolare

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 octombrie 2025, 17:08

Competenţele care vor fi testate la evaluările naţionale la clasele primare şi gimnaziale vor fi extinse – a anunţat astăzi la Timişoara ministrul educaţiei, Daniel David.

El a explicat că începând de anul şcolar viitor vor fi aplicate schimbări, pentru ca elevii să fie mai bine pregătiţi în perspectiva testărilor PISA din clasa a IX-a.

Daniel David: În itemii pe care le avem în acele testări, pe lângă itemii legaţi de conţinuturi de matematică, de limbă şi literatură, de ştiinţe, să avem itemi care se referă la modul în care utilizezi acele competenţe în viaţa de zi cu zi, tocmai pentru a-i putea pregăti pentru testarea PISA, care va veni în clasa a IX-a; şi asta este o schimbare. În acelaşi timp, aş vrea ca competenţele pe care le testăm în acele evaluări să fie mai largi. Adică, bun, am înţeles că ne focalizăm pe matematică, dar ce ar fi să dăm o problemă de matematică care are aplicaţii în geografie, de exemplu. (Rador/ FOTO gov.ro)