Publicat de Gabriela Rotaru, 25 decembrie 2025, 09:19

Ministerul Sănătăţii informează populaţia că în această perioadă se înregistrează o intensitate crescută a activităţii gripale.

Potrivit unui comunicat, ministerul recomandă respectarea mai multor măsuri, între care prezentarea la medicul de familie la apariţia simptomelor respiratorii, purtarea măştii de protecţie la persoanele care prezintă simptome, menţinerea unei igiene riguroase a mâinilor, evitarea aglomeraţiilor, aerisirea frecventă a spaţiilor închise.

Esenţială este însă şi continuarea vaccinării antigripale, cu prioritate pentru persoanele din categoriile la risc.

Ieri s-a înregistrat primul deces cu un virus gripal din acest sezon, o femeie de 88 de ani din Cluj.

În ultima săptămână s-au raportat peste 11.000 de cazuri de gripă clinică la nivel naţional.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)