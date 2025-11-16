Ministerul Sănătăţii finalizează luni raportul în cazul fetiţei de 2 ani decedate la clinica stomatologică

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2025, 09:28

Luni va fi finalizat raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii în contextul anchetei privind clinica stomatologică din Capitală unde o fetiţă de doi ani a murit în urma unei anestezii generale – anunţă ministrul Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, primele verificări arată că infrastructura necesară pentru astfel de proceduri nu era asigurată, deşi documentele arătau că este respectată legea.

Raportul va fi transmis Parchetului General, care investighează incidentul – a precizat ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Reprezentanţii clinicii susţin că au funcţionat pe baza avizelor legale şi că extinderea activităţii se desfăşura în condiţii reglementate. Ministrul subliniază însă că unele spaţii nu respectau normele privind anestezia realizată în afară a mediului spitalicesc, reiterând necesitatea aplicării stricte a legislaţiei.

Pe de altă parte, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a transmis că autopsia efectuată la INML arăta că fetiţa avea o patologie cronică preexistentă complexă.

Rogobete a mai declarat că în urmă cu patru luni a început o acţiune de control a unităţilor sanitare private, despre care spune că este cea mai amplă din ultimii 25 de ani, ţintind toate clinicile cu cel puţin o sală de operaţie. Până în prezent, autorizaţiile de funcţionare a peste 20 de unităţi medicale de acest fel au fost ridicate, iar alte 30 au primit sancţiuni şi programe de conformare. Ministrul a subliniat că orice unitate care nu respectă normele va rămâne suspendată până la remedierea problemelor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)