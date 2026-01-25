Ascultă Radio România Iași Live
Ministerul Finanţelor va prezenta săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget

Ministerul Finanţelor va prezenta săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget

25 ianuarie 2026

Ministerul Finanţelor urmează să prezinte săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget pentru acest an, în care o componentă esenţială o vor reprezenta investiţiile, potrivit premierului Ilie Bolojan.

Totodată, executivul intenţionează să îşi asume răspunderea în parlament pentru reforma administraţiei publice şi pentru un pachet de măsuri destinate stimulării economice.

Reforma administraţiei corectează dezechilibrele bugetare, stimulează performanţa şi descentralizează deciziile către autorităţile locale – spunea premierul Ilie Bolojan.

În paralel cu reforma administraţiei, guvernul pregăteşte şi un pachet de măsuri pentru stimularea economiei, ce vor fi asumate de executiv în plenul parlamentului, în luna februarie.

Măsurile de reformă sunt necesare în perspectiva adoptării bugetului pe acest an, care – potrivit premierului – vizează în principal investiţiile.

Şeful guvernului a arătat că se are în vedere atingerea unui produs intern brut de peste 2.000 de miliarde de lei, concomitent cu reducerea deficitului bugetar la o valoare apropiată de 6%, obiective aflate în prezent în discuţie.

De asemenea, el a evidenţiat importanţa temperării inflaţiei, estimând posibilitatea atingerii unui nivel uşor peste 4%.

Premierul a afirmat că bugetul nu a fost adoptat până acum pentru că pachetul pe administraţie nu a avut susţinerea tuturor partidelor din coaliţie.

