Ministerul Finanţelor lansează o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 septembrie 2025, 13:27

Ministerul Finanţelor lansează astăzi o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis. Până pe 12 septembrie pot fi cumpărate astfel de titluri la o valoare de 100 de lei sau 100 de euro, cu un prag minim de subscriere de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Dobânzile sunt neimpozabile şi pornesc de la 7,2% pe an pentru lei şi de la 3,1% pe an pentru euro.

Cea mai mare dobândă se acordă pentru titlurile în lei, cu scadenţa la şase ani, pentru care dobânda este de 7,9% pe an.

Şi la această emisiune Fidelis, donatorii de sânge beneficiază de condiţii avantajoase. (Rador/ FOTO Ministerul Finanțelor)