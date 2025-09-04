Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Implementarea Programului Naţional ‘Masă sănătoasă’ continuă

Publicat de Andreea Drilea, 4 septembrie 2025, 11:35

Implementarea Programului Naţional ‘Masă sănătoasă’ continuă potrivit calendarului, condiţiilor şi prevederilor stabilite la începutul anului în curs, a anunţat joi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care a precizat că va iniţia toate demersurile legale necesare pentru derularea programului cel puţin în acelaşi număr de unităţi de învăţământ şi cu acelaşi număr de beneficiari.

‘Pentru anul 2025, bugetele necesare derulării programului sunt repartizate către unităţile administrativ teritoriale în raport cu numărul de beneficiari aprobat prin hotărâre de guvern încă de la începutul anului. În cazul în care achiziţiile prevăzute nu au fost realizate deja pentru întregul an calendaristic, autorităţile locale pot demara procedurile necesare în acest scop’, afirmă sursa citată.

Programul Naţional ‘Masă sănătoasă’ se adresează preşcolarilor şi elevilor prezenţi la activităţile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar şi constă în acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată.

Programul Naţional ‘Masă sănătoasă’ are ca scop promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase printre copiii şi tinerii din şcolile din România, sprijinind participarea lor la educaţie. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro