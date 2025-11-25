Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus în transparenţă programele şcolare pentru disciplinele din învăţământul liceal

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2025, 06:52

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus ieri în transparenţă instituţională programele şcolare conexe pentru disciplinele din învăţământul liceal, începând cu anul şcolar 2026-2027.

Potrivit unui comunicat de presă, acesta vizează formarea de competenţe de limbă şi comunicare multilingvistice, STEM (ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică) digitale, de viaţă, civice, juridice, de mediu şi antreprenoriale.

Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă că e o schimbare paradigmatică a unor programe deja vechi de aproape 20 de ani, iar prima variantă a planurilor cadru a rezultat după un proces complex de dezbateri în care au fost implicaţi peste 1.500 de specialişti din mediul preuniversitar şi cel universitar.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

