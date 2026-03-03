Ministerul Educaţiei: Peste 39.000 de studenţi din medii dezavantajate vor putea beneficia de burse sociale

Publicat de Andreea Drilea, 3 martie 2026, 10:34

Peste 39.000 de studenţi ce provin din medii dezavantajate vor putea beneficia de burse sociale, a anunţat, luni, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care a precizat că măsura are drept scop prevenirea şi reducerea abandonului universitar.

‘Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a lansat apelul pentru selecţia universităţilor de stat civile acreditate care vor putea acorda burse sociale în cuantum de 925 lei/lună, în perioada ianuarie – iulie 2026, din bugetul proiectului ‘Intervenţii pentru învăţământul terţiar – măsuri sistemice pentru prevenirea şi reducerea abandonului universitar”, a informat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Potrivit sursei citate, aplicaţiile vor fi transmise exclusiv în format electronic până la data de 6 martie 2026, ora 16:00.

Apelul este lansat pentru implementarea activităţii A6 – Acordarea de burse sociale studenţilor proveniţi din medii şi grupuri dezavantajate, în cadrul proiectului ‘Intervenţii pentru învăţământul terţiar – măsuri sistemice pentru prevenirea şi reducerea abandonului universitar’, cod SMIS: 322473, finanţat prin Programul Educaţie şi Ocupare (PEO) 2021-2027. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro