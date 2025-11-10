Ministerul Dezvoltării va prezenta săptămâna aceasta varianta finală a proiectului de reformă în administraţie

Publicat de Andreea Drilea, 10 noiembrie 2025, 06:32

Varianta finală a proiectului de reformă în administraţie va fi prezentată săptămână aceasta de Ministerul Dezvoltării, urmând să intre în primă lectură în şedinţa executivului şi apoi în procedura de avizare.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că executivul îşi va asuma răspunderea asupra acestui pachet legislativ complex, care prevede nu doar reduceri de personal şi de cheltuieli, ci şi măsuri pentru creşterea eficienţei administraţiilor locale. Tot săptămâna aceasta, în prima şedinţă a coaliţiei, va fi discutată şi reforma privind pensiile magistraţilor. Premierul speră să se ajungă la un acord pentru a se decide, până la jumătatea acestei luni, forma sub care va fi adoptat noul proiect de act normativ.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro