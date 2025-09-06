Ascultă Radio România Iași Live
Ministerul Apărării începe luni un exerciţiu de testare a capacităţii de reacţie în situaţii de criză

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 septembrie 2025, 07:21

Ministerul Apărării anunţă că de luni începe un exerciţiu de testare a capacităţii de reacţie în situaţii de criză.

Intitulat Concordia, acesta va avea loc în nouă judeţe din ţară şi se va desfăşura în colaborare cu Ministerul de Interne, SRI, SPP şi STS.

El are ca scop verificarea procedurilor de acţiune, inclusiv pentru gestionarea unor posibile incidente chimice, bacteriologice, radiologice sau nucleare.

Pe durata exerciţiului, care se va încheia vinerea viitoare, vor avea loc acţiuni de patrulare, tabere mobile, misiuni de menţinere a ordinii publice, operaţiuni de deminare în spaţii marine sau acţiuni de combatere a ameninţărilor cibernetice. (Rador/ FOTO Facebook mapn.ro)

