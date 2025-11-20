Mii de lumini și zeci de brazi: Iașul deschide sezonul de Sărbători

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2025, 09:45 / actualizat: 20 noiembrie 2025, 10:46

Ziua Națională a României, luni, 1 decembrie 2025, va fi marcată la laşi printr-o serie de manifestări oficiale de tradiţie, dar şi prin deschiderea amenajărilor specifice organizate de Primăria Municipiului Iași cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă.

Aprinderea iluminatului festiv montat cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă va avea loc la ora 17.00, în zona bradului de pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în fața sediului Primăriei Municipiului Iași.

Servicii Publice SA a cumpărat pentru această iarnă 850 de brazi în ghivece (300 cu dimensiunea de 100 – 125 de centimetri, 400 cu dimensiunea de 80 – 100 de centimetri și 150 cu dimensiunea de 60 cm – 80 de centimetri), care vor fi ornați și amplasați în toate zonele orașului.

Doi brazi mari cu înălțimea de peste 12 metri vor fi montați pe pietonalul Ștefan cel Mare și în Piața Unirii. În cartiere, la centrele de cartier ale Primăriei, Păcurari (Mimoza), Tătărași (Oancea), CUG (Rond vechi), Nicolina (Esplanada I), Alexandru cel Bun (Piața Voievozilor), Podu Roș, Ateneu și alte puncte de atracție vor fi amplasați alți 12 brazi cu înălțimea între 7 și 12 metri. La școli și alte instituții vor fi montați alți 12 brazi cu înălțimea între 3 și 4 metri. Toți acești brazi vor fi ornați cu instalații luminoase.

Punctele principale de atracție rămân pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, unde vor fi montate tuneluri din cetină cu instalații luminoase, și Piața Unirii, deasupra căreia este deja montată o plasă luminoasă.

Pentru crearea tunelurilor din fața Primăriei, pentru mobilierul urban și pentru stâlpii de iluminat public vor fi utilizate circa 14 tone de cetină.

Târgul de Crăciun şi parcul de distracţii vor fi organizate pe axa bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt și strada I.C. Brătianu, unde vor fi montate roata panoramică și 40 de căsuțe ornate cu luminițe.

(Primăria Municipiului Iași/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

