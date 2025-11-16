Meteorologii avertizează că săptămâna viitoare va fi marcată de o scădere a temperaturilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2025, 09:32

Meteorologii atrag atenţia că săptămâna viitoare aduce o scădere a temperaturilor, în pofida vremii relativ călduroase din această sfârşit de săptămână.

În jumătatea de nord a ţării acest fenomen se va resimţi cel mai mult pe un fond de intensificare a vântului.

Începutul săptămânii viitoare nu va avea maxime termice mai ridicate de 18 grade.

Vremea va fi capricioasă şi schimbătoare în cele două săptămâni care au mai rămas din noiembrie, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Precipitaţiile nu vor fi însemnate în ţară, cu excepţia zonelor montane înalte, unde va continua să ningă.

Pe termen mai lung, meteorologii spun că luna decembrie se anunţă blândă din punct de vedere al temperaturilor. Mările din Europa sunt încă neobişnuit de calde, fapt care va influenţa şi vremea.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)