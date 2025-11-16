Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Meteorologii avertizează că săptămâna viitoare va fi marcată de o scădere a temperaturilor

Meteorologii avertizează că săptămâna viitoare va fi marcată de o scădere a temperaturilor

Meteorologii avertizează că săptămâna viitoare va fi marcată de o scădere a temperaturilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2025, 09:32

Meteorologii atrag atenţia că săptămâna viitoare aduce o scădere a temperaturilor, în pofida vremii relativ călduroase din această sfârşit de săptămână.

În jumătatea de nord a ţării acest fenomen se va resimţi cel mai mult pe un fond de intensificare a vântului.

Începutul săptămânii viitoare nu va avea maxime termice mai ridicate de 18 grade.

Vremea va fi capricioasă şi schimbătoare în cele două săptămâni care au mai rămas din noiembrie, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Precipitaţiile nu vor fi însemnate în ţară, cu excepţia zonelor montane înalte, unde va continua să ningă.

Pe termen mai lung, meteorologii spun că luna decembrie se anunţă blândă din punct de vedere al temperaturilor. Mările din Europa sunt încă neobişnuit de calde, fapt care va influenţa şi vremea.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Consiliul Concurenţei monitorizează piaţa ouălor pentru a nu exista creşteri speculative de preţ
Naţional sâmbătă, 15 noiembrie 2025, 09:00

Consiliul Concurenţei monitorizează piaţa ouălor pentru a nu exista creşteri speculative de preţ

Consiliul Concurenţei monitorizează piaţa ouălor pentru a nu exista creşteri speculative de preţ în contextul problemelor generate de gripa...

Consiliul Concurenţei monitorizează piaţa ouălor pentru a nu exista creşteri speculative de preţ
Ambasadorul Rusiei la Bucureşti a fost convocat la sediul MAE
Naţional sâmbătă, 15 noiembrie 2025, 08:57

Ambasadorul Rusiei la Bucureşti a fost convocat la sediul MAE

Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, Vladimir Lipaev, a fost convocat ieri la sediul Ministerului român al Afacerilor Externe pentru...

Ambasadorul Rusiei la Bucureşti a fost convocat la sediul MAE
Bogdan Chiriţoiu: Preţurile la combustibili îşi vor reveni în scurt timp
Naţional sâmbătă, 15 noiembrie 2025, 08:54

Bogdan Chiriţoiu: Preţurile la combustibili îşi vor reveni în scurt timp

Preţurile la combustibili îşi vor reveni în scurt timp pe măsură ce lumea se va calma şi se va vedea că efectul sancţiunilor impuse...

Bogdan Chiriţoiu: Preţurile la combustibili îşi vor reveni în scurt timp
Protest în fața sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție
Naţional sâmbătă, 15 noiembrie 2025, 08:51

Protest în fața sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție

Aproape o mie de persoane au venit, vineri seara, la un protest în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a cere revocarea şefei...

Protest în fața sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție
Naţional vineri, 14 noiembrie 2025, 19:03

Ministrul sănătăţii a anunţat controale la clinica dentară unde o fetiţă de doi ani a murit în urma anesteziei

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că la nivel naţional a fost declanşat cel mai mare control din ultimii 20 de ani la...

Ministrul sănătăţii a anunţat controale la clinica dentară unde o fetiţă de doi ani a murit în urma anesteziei
Naţional vineri, 14 noiembrie 2025, 14:54

Bolojan: În următoarele două săptămâni începe discuţia privind bugetul de anul viitor

Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că în următoarele două săptămâni va începe discuţia privind bugetul de anul viitor. El a răspuns...

Bolojan: În următoarele două săptămâni începe discuţia privind bugetul de anul viitor
Naţional vineri, 14 noiembrie 2025, 14:37

Mugur Isărescu: Inflaţia a crescut peste aşteptări în trimestrul al treilea al anului

Inflaţia va continua să fie ridicată şi în perioada următoare, urmând să înceapă să scadă abia spre sfârşitul anului viitor, a declarat...

Mugur Isărescu: Inflaţia a crescut peste aşteptări în trimestrul al treilea al anului
Naţional vineri, 14 noiembrie 2025, 14:30

Leul s-a depreciat, vineri, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

Moneda naţională s-a depreciat vineri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0847 lei, în urcare cu...

Leul s-a depreciat, vineri, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american