Meteorologii au prelungit informarea de precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte

MESAJ 1/3

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 03 ianuarie, ora 10:00 – 05 ianuarie, ora 20:00

Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte

Zone afectate: conform textului

Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă în general de 10…30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent (20…50 cm). În zonele deluroase, precum și în Transilvania și în Maramureș vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5…15 cm. Vor fi precipitații mixte în Banat, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea.

Notă: Până vineri (9 ianuarie) temporar vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate.

MESAJ 2/3

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 03 ianuarie, ora 10:00 – 03 ianuarie, ora 22:00

Fenomene vizate și zone afectate: viscol în Carpații Orientali, intensificări ale vântului pe litoral

Local în Carpații Orientali, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70…85 km/h. Temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Perioade cu intensificări ale vântului vor fi și pe litoral, cu viteze de 50…60 km/h.