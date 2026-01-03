Ascultă Radio România Iași Live
Meteorologii au prelungit informarea de precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte

3 ianuarie 2026, 10:09

MESAJ 1/3

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 03 ianuarie, ora 10:00 – 05 ianuarie, ora 20:00
Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte
Zone afectate: conform textului

      Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă în general de 10…30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent (20…50 cm). În zonele deluroase, precum și în Transilvania și în Maramureș vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5…15 cm. Vor fi precipitații mixte în Banat, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei.
      Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea.

      Notă: Până vineri (9 ianuarie) temporar vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate.

MESAJ 2/3

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 03 ianuarie, ora 10:00 – 03 ianuarie, ora 22:00
Fenomene vizate și zone afectate: viscol în Carpații Orientali, intensificări ale vântului pe litoral

      Local în Carpații Orientali, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70…85 km/h. Temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.
      Perioade cu intensificări ale vântului vor fi și pe litoral, cu viteze de 50…60 km/h.

MESAJ 3/3

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 03 ianuarie, ora 22:00 – 05 ianuarie, ora 20:00Â
Fenomene vizate și zone afectate: conform textului și hărții

      În intervalul menționat, în Banat, sud-vestul Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei și în Carpații Meridionali și Occidentali vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 30…50 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 30…40 cm, iar în zonele joase de relief, de 10…25 cm.
      La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70…85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

