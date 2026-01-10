Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Meteorologii au emis noi avertizări de ger și ninsori

Publicat de Andreea Drilea, 10 ianuarie 2026, 11:58

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
Ziua/luna/anul: 10-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : 10 ianuarie, ora 10:00 – 13 ianuarie, ora 10:00;
Zonele afectate : conform textului;
Fenomene : vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat de zăpadă, intensificări ale vântului;
Mesaj :

MESAJ 1/4

 

INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 10 ianuarie, ora 10:00 – 13 ianuarie, ora 10:00
Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat de zăpadă, intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului

 

         Sâmbătă (10 ianuarie), vremea va fi deosebit de rece în jumătatea de nord a țării, unde vor fi temperaturi maxime preponderent negative cuprinse între -9 și 0 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista și vor fi valori termice în jurul a -10 grade.
        Începând de sâmbătă noapte și până marți (13 ianuarie) vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, local geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, precum și la munte și pe arii restrânse în rest. Vor fi temperaturi maxime în general între -11 și 0 grade, cu ger persistent și ziua, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 și -6 grade.
        Sâmbătă și duminică (10 și 11 ianuarie) temporar vor fi precipitații pe arii relativ extinse în sud și sud-est și local în rest. Mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi ninsori și se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm (echivalent în apă de 10…15 l/mp) în extremitatea de sud și sud-est a țării.
         Sâmbătă, vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, iar duminică în special în sud-vest și la munte. Vor fi viteze în general de 40…50 km/h în zonele joase și de 60…70 km/h la altitudini mari, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută.

          

        Notă: Până pe 15 ianuarie vremea va continua să fie deosebit de rece în nordul, centrul și estul teritoriului, geroasă în timpul nopților și dimineților.
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 10-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 10 ianuarie, ora 10:00 – 10 ianuarie, ora 20:00;
Zonele afectate : nordul Moldovei;
Fenomene : ger și temperaturi deosebit de scăzute;
Mesaj :

MESAJ 2/4

 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

 COD GALBEN

Interval de valabilitate: 10 ianuarie, ora 10:00 – 10 ianuarie, ora 20:00
Fenomene vizate: ger și temperaturi deosebit de scăzute
Zone afectate: nordul Moldovei

 

       În nordul Moldovei va fi ger și se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, fiind situate în jurul valorii de -10 grade.
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 10-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:3
Intervalul : 10 ianuarie, ora 20:00 – 11 ianuarie, ora 12:00;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : precipitații însemnate cantitativ, predominant ninsori, strat de zăpadă și viscol;
Mesaj :

MESAJ 3/4

 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 10 ianuarie, ora 20:00 – 11 ianuarie, ora 12:00
Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ, predominant ninsori, strat de zăpadă și viscol
Zone afectate: conform textului și hărții

 

       În intervalul menționat, în județele Constanța și Tulcea, jumătatea estică a județului Ialomița și în sudul județelor Călărași, Giurgiu, Teleorman și Olt vor fi precipitații însemnate cantitativ (15…20 l/mp), predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă de 10…15 cm. În Dobrogea și în sud-estul Munteniei vântul va avea intensificări cu viteze de 50…60 km/h, iar pe litoral rafalele vor atinge 70 km/h, temporar va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 m.
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 10-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:4
Intervalul : 10 ianuarie, ora 20:00 – 12 ianuarie, ora 10:00;
Zonele afectate : Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte;
Fenomene : temperaturi deosebit de scăzute, local ger;
Mesaj :

MESAJ 4/4

 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 10 ianuarie, ora 20:00 – 12 ianuarie, ora 10:00
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute, local ger
Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte

 

           În intervalul menționat în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte vremea va deveni deosebit de rece, local geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -10 și -2 grade, cu ger persistent și peste zi, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 și -6 grade.
