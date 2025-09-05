METEO: Temperaturi caniculare în mai multe județe din țară

Intervalul : 06 septembrie, interval orar 12 – 21;

Zonele afectate : conform textului și hărții;

Fenomene : val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic;

Mesaj :

MESAJ 2/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 06 septembrie, interval orar 12 – 21

Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic

Zone afectate: conform textului și hărții

Sâmbătă (06 septembrie), în Maramureș, Crișana, în nordul Banatului și în nordul și vestul Transilvaniei se va menține valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).