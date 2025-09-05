Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » METEO: Temperaturi caniculare în mai multe județe din țară

METEO: Temperaturi caniculare în mai multe județe din țară

METEO: Temperaturi caniculare în mai multe județe din țară

Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2025, 10:32

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 05-09-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : 05 septembrie, interval orar 12 – 21;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic;
Mesaj :

MESAJ 1/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 05 septembrie, interval orar 12 – 21
Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic
Zone afectate: conform textului și hărții

      Vineri (05 septembrie) valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde va fi caniculă și se va menține în Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități și va fi disconfort termic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 05-09-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 06 septembrie, interval orar 12 – 21;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic;
Mesaj :

MESAJ 2/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 06 septembrie, interval orar 12 – 21
Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic
Zone afectate: conform textului și hărții

      Sâmbătă (06 septembrie), în Maramureș, Crișana, în nordul Banatului și în nordul și vestul Transilvaniei se va menține valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Etichete:
Legea privind reforma pensiilor de serviciu va fi atacată la CCR, potrivit unor surse judiciare
Naţional joi, 4 septembrie 2025, 15:21

Legea privind reforma pensiilor de serviciu va fi atacată la CCR, potrivit unor surse judiciare

Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, convocate astăzi de preşedinta Lia Savonea, au decis în unanimitate să atace la...

Legea privind reforma pensiilor de serviciu va fi atacată la CCR, potrivit unor surse judiciare
Profesorii au continuat seria protestelor în Piaţa Victoriei din capitală
Naţional joi, 4 septembrie 2025, 13:52

Profesorii au continuat seria protestelor în Piaţa Victoriei din capitală

Profesorii au continuat astăzi seria protestelor în Piaţa Victoriei din capitală, nemulţumiţi de măsurile de austeritate din primul pachet...

Profesorii au continuat seria protestelor în Piaţa Victoriei din capitală
Modificarea metodologiei privind acordarea burselor în învăţământul preuniversitar, pe agenda executivului
Naţional joi, 4 septembrie 2025, 13:45

Modificarea metodologiei privind acordarea burselor în învăţământul preuniversitar, pe agenda executivului

Executivul a inclus pe agenda de şedinţei de astăzi proiectul de modificare a metodologiei privind acordarea burselor în învăţământul...

Modificarea metodologiei privind acordarea burselor în învăţământul preuniversitar, pe agenda executivului
A început şedinţa comună a Parlamentului pentru prezentarea moţiunilor de cenzură depuse de opoziţie
Naţional joi, 4 septembrie 2025, 12:13

A început şedinţa comună a Parlamentului pentru prezentarea moţiunilor de cenzură depuse de opoziţie

Senatul şi Camera Deputaţilor s-au reunit, joi, în plen, pentru citirea celor patru moţiuni de cenzură depuse de grupurile parlamentare AUR, SOS...

A început şedinţa comună a Parlamentului pentru prezentarea moţiunilor de cenzură depuse de opoziţie
Naţional joi, 4 septembrie 2025, 11:38

ANAF: 2.430 lei, plata CASS pentru fiecare persoană aflate în întreţinere

Persoana care optează pentru plata CASS pentru persoanele aflate în întreţinere datorează 2.430 lei pentru fiecare persoană pentru care a...

ANAF: 2.430 lei, plata CASS pentru fiecare persoană aflate în întreţinere
Naţional joi, 4 septembrie 2025, 11:35

Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Implementarea Programului Naţional ‘Masă sănătoasă’ continuă

Implementarea Programului Naţional ‘Masă sănătoasă’ continuă potrivit calendarului, condiţiilor şi prevederilor stabilite la...

Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Implementarea Programului Naţional ‘Masă sănătoasă’ continuă
Naţional joi, 4 septembrie 2025, 10:09

METEO: Val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic în mai multe județe din România

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBENZiua/luna/anul: 04-09-2025 Ora : 10:00 Zonele afectate : conform textului și...

METEO: Val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic în mai multe județe din România
Naţional joi, 4 septembrie 2025, 06:48

Forţa de muncă devine tot mai scumpă în România

Forţa de muncă devine tot mai scumpă în România. Costul pe oră a crescut în trimestrul al doilea din an cu puţin peste 1,5 la sută faţă de...

Forţa de muncă devine tot mai scumpă în România