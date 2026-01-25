METEO: Precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului în mai multe zone din țară

Intervalul : 26 ianuarie, ora 08:00 – 27 ianuarie, ora 10:00

Zonele afectate : conform textului și hărții

Fenomene : conform textului și hărții;

Mesaj :

MESAJ 2/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 26 ianuarie, ora 08:00 – 27 ianuarie, ora 10:00

Fenomene vizate și zone afectate: conform textului și hărții

În intervalul menționat, vor fi precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în nordul Olteniei și al Munteniei și mixte în zona Carpaților Meridionali, Occidentali și de Curbură, favorizând topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 20…35 l/mp și local peste 40 l/mp.

La altitudini în general de peste 1700 m va ninge și se va depune strat de zăpadă de 20…30 cm, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 70…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității sub 100 m.

Notă: până în seara zilei de marți (27 ianuarie) temporar vor fi precipitații în majoritatea zonelor și pe arii restrânse vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40…45 km/h.