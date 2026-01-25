Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » METEO: Precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului în mai multe zone din țară

Publicat de Andreea Drilea, 25 ianuarie 2026, 10:25

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 25-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : 25 ianuarie, ora 14:00 – 26 ianuarie, ora 08:00
Zonele afectate : conform textelor și hărților
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

MESAJ 1/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

           Interval de valabilitate: 25 ianuarie, ora 14:00 – 26 ianuarie, ora 08:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului și hărții

 

         În Banat, sudul Crișanei și în Carpații Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini în general de peste 1700 m rafalele vor depăși 90…100 km/h.
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 25-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 26 ianuarie, ora 08:00 – 27 ianuarie, ora 10:00
Zonele afectate : conform textului și hărții
Fenomene : conform textului și hărții;
Mesaj :

MESAJ 2/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

           Interval de valabilitate: 26 ianuarie, ora 08:00 – 27 ianuarie, ora 10:00
Fenomene vizate și zone afectate: conform textului și hărții

 

         În intervalul menționat, vor fi precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în nordul Olteniei și al Munteniei și mixte în zona Carpaților Meridionali, Occidentali și de Curbură, favorizând topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 20…35 l/mp și local peste 40 l/mp.

         La altitudini în general de peste 1700 m va ninge și se va depune strat de zăpadă de 20…30 cm, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 70…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității sub 100 m.

 

Notă: până în seara zilei de marți (27 ianuarie) temporar vor fi precipitații în majoritatea zonelor și pe arii restrânse vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40…45 km/h.
