METEO: Precipitații importante cantitativ, strat de zăpadă și viscol la peste 1700 m

Intervalul : 26 ianuarie, ora 10:00 – 27 ianuarie, ora 20:00

Zonele afectate : conform textelor și hărții;

Fenomene : conform textelor;

Mesaj :

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 26 ianuarie, ora 10:00 – 27 ianuarie, ora 20:00

Fenomene vizate: precipitații importante cantitativ, strat de zăpadă și viscol la peste 1700 m

Zone afectate: zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova

În intervalul menționat, în zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, vor fi precipitații sub formă de ploaie și lapoviță, importante cantitativ, ce vor favoriza topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula cantități de apă de 60…80 l/mp. La altitudini de peste 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 30…40 cm, iar vântul va prezenta intensificări, astăzi și la noapte, cu rafale de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 50 m.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 26 ianuarie, ora 10:00 – 27 ianuarie, ora 20:00

Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ

Zone afectate: conform textului și hărții

În intervalul menționat, vor fi precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în jumătatea nordică a Olteniei și a Munteniei și mixte în zona montană a județelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna și Vrancea favorizând topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 30…40 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

Notă: temporar vor fi precipitații în general slabe cantitativ și în restul teritoriului, sub formă de ploaie, iar în zona montană, mixte. Pe arii restrânse vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40…45 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).