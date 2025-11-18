METEO: Ploi importante cantitativ, precipitații mixte și ninsori, intensificări ale vântului, vreme rece

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2025, 10:09

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 18 noiembrie, ora 10 – 19 noiembrie, ora 14
Fenomene vizate: ploi importante cantitativ, precipitații mixte și ninsori, intensificări ale vântului, răcire
     Vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. Va ploua în Oltenia, Muntenia și Dobrogea unde se vor acumula cantități de apă de 20…30 l/mp. În Transilvania și Moldova vor fi precipitații mixte, iar în noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) va ninge și local se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 2…6 cm și izolat de 10…12 cm. La munte treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste unde va depăși 15 cm.
Local și temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilei în estul, sud-estul și centrul teritoriului, iar noaptea în regiunile sudice, cu rafale în general de 40…60 km/h.
Vremea va intra într-un proces de răcire care va continua și pe parcursul zilei de miercuri (19 noiembrie), când temperaturile maxime se vor situa între 4 și 11 grade.

 

 

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

 
