Prima pagină » Știri » Prim plan » METEO: Instabilitate atmosferică temporar accentuată și intensificări ale vântului în mai multe județe

Publicat de Andreea Drilea, 17 aprilie 2026, 10:21

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 17 aprilie, ora 10:00 – 18 aprilie, ora 20:00
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică temporar accentuată, intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului

          

         În intervalul menționat, în centrul, sudul și estul teritoriului, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și vor fi perioade cu averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, astfel în intervale scurte de timp, local se vor acumula cantități de apă de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25 l/mp. Izolat în regiunile sudice va cădea grindină.

         Temporar vântul va avea intensificări, pe parcursul zilei de vineri (17 aprilie), în regiunile vestice, dar și în restul teritoriului, îndeosebi în timpul ploilor, iar sâmbătă          (18 aprilie) în est, sud-est, la munte și local în rest. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60…80 km/h.

 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 17 aprilie, ora 12 – 17 aprilie, ora 21
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică temporar accentuată
Zone afectate: conform textului și hărții

 

       În județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h) și izolat vijelii și grindină. În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat de peste 35 l/mp.
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 17-04-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 18 aprilie, ora 09:00 – 18 aprilie, ora 20:00
Zonele afectate : conform textului și hărții
Fenomene : intensificări ale vântului
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 18 aprilie, ora 09:00 – 18 aprilie, ora 20:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului și hărții

         Pe parcursul zilei de sâmbătă, în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea și estul Munteniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…65 km/h. În zona Carpaților de Curbură rafalele vor fi de 70…80 km/h.

 

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

