METEO: Cod galben de ger în mai multe județe din România

|Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :
MESAJ 1/3
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 31 ianuarie, ora 10:00 – 04 februarie, ora 10:00
Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, polei și ghețuș, ninsoare viscolită
Zone afectate: conform textului
Vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice. Dimineața și noaptea va fi ger la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul Transilvaniei, Muntenia și izolat în Oltenia și sudul Banatului, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade, iar în nordul Moldovei, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -16 și -8 grade.
Local și temporar vor fi precipitații slabe cantitativ, predominant sub formă de ninsoare și pe alocuri se va forma polei și ghețuș.
Vântul va prezenta intensificări local în regiunile estice și sudice cu viteze în general de 40…45 km/h, amplificând senzația de frig, iar din seara zilei de duminică până luni dimineață în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, temporar ninsoarea va fi viscolită.
MESAJ 2/3
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 31 ianuarie, ora 10:00 – 01 februarie, ora 20:00
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute și ger
Zone afectate: conform textului și hărții
În cea mai mare parte a Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra în general între -10 și -5 grade. Noaptea va fi ger astfel că temperaturile minime se vor încadra între -14 și -10 grade.