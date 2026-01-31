METEO: Cod galben de ger în mai multe județe din România

Intervalul : 01 februarie, ora 20:00 – 02 februarie, ora 10:00;

MESAJ 3/3

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 01 februarie, ora 20:00 – 02 februarie, ora 10:00

Fenomene vizate: ger

Zone afectate: conform textului și hărții

În Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa între -16 și -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei până în jurul a -20 de grade.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).