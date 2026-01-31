Ascultă Radio România Iași Live
METEO: Cod galben de ger în mai multe județe din România

Publicat de Andreea Drilea, 31 ianuarie 2026, 10:30

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 31-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

MESAJ 1/3

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 31 ianuarie, ora 10:00 – 04 februarie, ora 10:00
Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, polei și ghețuș, ninsoare viscolită
Zone afectate: conform textului

      Vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice. Dimineața și noaptea va fi ger la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul Transilvaniei, Muntenia și izolat în Oltenia și sudul Banatului, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade, iar în nordul Moldovei, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -16 și -8 grade.
      Local și temporar vor fi precipitații slabe cantitativ, predominant sub formă de ninsoare și pe alocuri se va forma polei și ghețuș.
      Vântul va prezenta intensificări local în regiunile estice și sudice cu viteze în general de 40…45 km/h, amplificând senzația de frig, iar din seara zilei de duminică până luni dimineață în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, temporar ninsoarea va fi viscolită.

MESAJ 2/3

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 31 ianuarie, ora 10:00 – 01 februarie, ora 20:00
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute și ger
Zone afectate: conform textului și hărții

      În cea mai mare parte a Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra în general între -10 și -5 grade. Noaptea va fi ger astfel că temperaturile minime se vor încadra între -14 și -10 grade.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 31-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 01 februarie, ora 20:00 – 02 februarie, ora 10:00;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : ger;
Mesaj :

MESAJ 3/3

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 01 februarie, ora 20:00 – 02 februarie, ora 10:00
Fenomene vizate: ger
Zone afectate: conform textului și hărții

      În Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa între -16 și -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei până în jurul a -20 de grade.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Etichete:
