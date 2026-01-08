MEC: Cursuri online în unităţi de învăţământ din Hunedoara, Mehedinţi, Sălaj şi Galaţi din cauza vremii

Publicat de Andreea Drilea, 8 ianuarie 2026, 06:10

Cursurile cu prezenţă fizică vor fi suspendate, joi şi vineri, în şase unităţi de învăţământ din judeţele Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Conform sursei citate, este vorba despre Şcoala primară ‘General Berthelot’ şi Şcoala gimnazială Răchitova din judeţul Hunedoara, Şcoala gimnazială Balta din judeţul Mehedinţi şi Şcoala gimnazială nr. 1 Marca, Şcoala primară Glod şi Liceul Tehnologic ‘Mihai Viteazu’ din Zalău, judeţul Sălaj.

De asemenea, cursurile se vor desfăşura online joi şi vineri la Liceul Tehnologic ‘Radu Negru’ din Galaţi, şi doar joi la Grădiniţa ‘Sf. Stelian’, structură a Grădiniţei cu program prelungit nr. 30 Galaţi.

În judeţul Prahova, Grădiniţa cu program prelungit nr. 35 Ploieşti va avea cursuri online în perioada 8 – 16 ianuarie din cauza lucrărilor de înlocuire a ţevilor de gaze şi a caloriferelor, a precizat Ministerul Educaţiei.

MEC a informat că datele au fost centralizate de la inspectoratele şcolare judeţene până miercuri la ora 18:30. Decizia a fost luată având în vedere condiţiile meteorologice nefavorabile, care au generat întreruperi ale furnizării cu energie electrică, ale agentului termic sau drumuri impracticabile.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, marţi, avertizări cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ, ninsori, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului în jumătatea de nord a ţării până joi dimineaţa, precum şi o informare de ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, ger, care este valabilă până vineri dimineaţa.

Conform prognozei de specialitate, în perioada 6 ianuarie, ora 18:00 – 8 ianuarie, ora 12:00, va fi cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare, la început în Banat, Crişana şi Maramureş, iar apoi şi în nordul şi vestul Transilvaniei. În aceste zone, se vor acumula 20 – 35 l/mp şi local peste 40 l/mp în Munţii Banatului şi în Carpaţii Meridionali. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 20 – 50 cm, iar în zonele joase de relief de 15 – 30 cm. Local se va depune polei. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro