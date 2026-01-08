Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » MEC: Cursuri online în unităţi de învăţământ din Hunedoara, Mehedinţi, Sălaj şi Galaţi din cauza vremii

MEC: Cursuri online în unităţi de învăţământ din Hunedoara, Mehedinţi, Sălaj şi Galaţi din cauza vremii

MEC: Cursuri online în unităţi de învăţământ din Hunedoara, Mehedinţi, Sălaj şi Galaţi din cauza vremii

Publicat de Andreea Drilea, 8 ianuarie 2026, 06:10

Cursurile cu prezenţă fizică vor fi suspendate, joi şi vineri, în şase unităţi de învăţământ din judeţele Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Conform sursei citate, este vorba despre Şcoala primară ‘General Berthelot’ şi Şcoala gimnazială Răchitova din judeţul Hunedoara, Şcoala gimnazială Balta din judeţul Mehedinţi şi Şcoala gimnazială nr. 1 Marca, Şcoala primară Glod şi Liceul Tehnologic ‘Mihai Viteazu’ din Zalău, judeţul Sălaj.

De asemenea, cursurile se vor desfăşura online joi şi vineri la Liceul Tehnologic ‘Radu Negru’ din Galaţi, şi doar joi la Grădiniţa ‘Sf. Stelian’, structură a Grădiniţei cu program prelungit nr. 30 Galaţi.

În judeţul Prahova, Grădiniţa cu program prelungit nr. 35 Ploieşti va avea cursuri online în perioada 8 – 16 ianuarie din cauza lucrărilor de înlocuire a ţevilor de gaze şi a caloriferelor, a precizat Ministerul Educaţiei.

MEC a informat că datele au fost centralizate de la inspectoratele şcolare judeţene până miercuri la ora 18:30. Decizia a fost luată având în vedere condiţiile meteorologice nefavorabile, care au generat întreruperi ale furnizării cu energie electrică, ale agentului termic sau drumuri impracticabile.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, marţi, avertizări cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ, ninsori, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului în jumătatea de nord a ţării până joi dimineaţa, precum şi o informare de ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, ger, care este valabilă până vineri dimineaţa.

Conform prognozei de specialitate, în perioada 6 ianuarie, ora 18:00 – 8 ianuarie, ora 12:00, va fi cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare, la început în Banat, Crişana şi Maramureş, iar apoi şi în nordul şi vestul Transilvaniei. În aceste zone, se vor acumula 20 – 35 l/mp şi local peste 40 l/mp în Munţii Banatului şi în Carpaţii Meridionali. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 20 – 50 cm, iar în zonele joase de relief de 15 – 30 cm. Local se va depune polei. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Preşedintele Nicuşor Dan: Angajamentele României pentru Ucraina – trecute prin Parlament
Naţional miercuri, 7 ianuarie 2026, 08:29

Preşedintele Nicuşor Dan: Angajamentele României pentru Ucraina – trecute prin Parlament

Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghiţă, transmite: Angajamentele României pentru Ucraina privind garanţiile de securitate vor fi trecute prin...

Preşedintele Nicuşor Dan: Angajamentele României pentru Ucraina – trecute prin Parlament
Meteorologii au prelungit atenționarea COD GALBEN de ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și ger
Naţional marți, 6 ianuarie 2026, 10:15

Meteorologii au prelungit atenționarea COD GALBEN de ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și ger

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 06-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Meteorologii au prelungit atenționarea COD GALBEN de ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și ger
Colegiul Medicilor propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă
Naţional marți, 6 ianuarie 2026, 09:17

Colegiul Medicilor propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă

Colegiul Medicilor din România (CMR) propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă, întrucât efortul depus de medici în...

Colegiul Medicilor propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă
Şefa CAB dă vina pe Parlament şi pe procurori pentru prescrierea dosarelor de corupţie
Naţional marți, 6 ianuarie 2026, 08:38

Şefa CAB dă vina pe Parlament şi pe procurori pentru prescrierea dosarelor de corupţie

Preşedinta Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, susţine că peste 86% dintre dosarele de corupţie erau deja prescrise când au ajuns la...

Şefa CAB dă vina pe Parlament şi pe procurori pentru prescrierea dosarelor de corupţie
Naţional marți, 6 ianuarie 2026, 07:43

Lege promulgată/Un contribuitor poate obţine maxim 30% din cota la pensia privată

Membrul unui fond de plată poate primi maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată, la cerere, o singură...

Lege promulgată/Un contribuitor poate obţine maxim 30% din cota la pensia privată
Naţional marți, 6 ianuarie 2026, 07:40

Ziua Culturii Naţionale deschide anul finanţărilor pentru cultură

Ministerul Culturii anunţă luni că, pe 15 ianuarie, va publica informaţiile privind finanţările care vor fi acordate în anul 2026, calendarul...

Ziua Culturii Naţionale deschide anul finanţărilor pentru cultură
Naţional luni, 5 ianuarie 2026, 10:09

COD GALBEN de ninsori în cea mai mare parte din țară

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 04 ianuarie, ora 10:00 – 06 ianuarie, ora 10:00 Fenomene vizate: precipitații moderate...

COD GALBEN de ninsori în cea mai mare parte din țară
Naţional luni, 5 ianuarie 2026, 08:56

ANPC avertizează asupra siguranţei cumpărăturilor online şi a capacităţii limitate de intervenţie

Urmează perioade cu reduceri mari la cumpărăturile online, iar ANPC avertizează că autorităţile au capacităţi limitate de intervenţie în...

ANPC avertizează asupra siguranţei cumpărăturilor online şi a capacităţii limitate de intervenţie