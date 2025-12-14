Majorarea salariului minim pe economie este impusă de reglementările europene (analist economic)

Publicat de Andreea Drilea, 14 decembrie 2025, 09:23

Nivelul salariului minim pe economie va fi decis în zilele următoare, potrivit unui anunţ făcut de guvern.

În ultima reuniune a Consiliului pentru Dialog Social, patronatele au cerut menţinerea acestuia la nivel actual, în timp ce sindicatele solicită creşterea sa, avertizând asupra scăderii puterii de cumpărare a populaţiei.

Analistul economic Adrian Codirlaşu a declarat la Radio România Actualităţi că majorarea este impusă de reglementările europene şi, în plus, inflaţia ridicată a afectat sever veniturile mici.

Adrian Codirlaşu: Avem undeva la 30% din forţa de muncă care lucrează pe salariu minim. Părerea mea că este cumva nenatural şi este şi multă evaziune fiscală, şi ăsta ar fi un motiv în plus de majorat salariul minim. De ce? Pentru că cei care primeau diferenţa în plic faţă de salariul minim vor trebui să plătească impozit pe acei bani cum, mă rog, e şi normal. Cei care chiar lucrau pe salariu minim sunt cei mai afectaţi de această evoluţie a inflaţiei. În general, companiile mari nu prea angajează pe salariu minim pe economie, deci le este indiferent. Unde se angajează foarte mult pe salariu minim pe economie,? Pe partea de servicii, servicii către populaţie. Dacă luăm, să spunem, localurile, restaurantele, hotelurile şi aşa mai departe.

