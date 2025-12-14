Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Majorarea salariului minim pe economie este impusă de reglementările europene (analist economic)

Majorarea salariului minim pe economie este impusă de reglementările europene (analist economic)

Majorarea salariului minim pe economie este impusă de reglementările europene (analist economic)

Publicat de Andreea Drilea, 14 decembrie 2025, 09:23

Nivelul salariului minim pe economie va fi decis în zilele următoare, potrivit unui anunţ făcut de guvern.

În ultima reuniune a Consiliului pentru Dialog Social, patronatele au cerut menţinerea acestuia la nivel actual, în timp ce sindicatele solicită creşterea sa, avertizând asupra scăderii puterii de cumpărare a populaţiei.

Analistul economic Adrian Codirlaşu a declarat la Radio România Actualităţi că majorarea este impusă de reglementările europene şi, în plus, inflaţia ridicată a afectat sever veniturile mici.

Adrian Codirlaşu: Avem undeva la 30% din forţa de muncă care lucrează pe salariu minim. Părerea mea că este cumva nenatural şi este şi multă evaziune fiscală, şi ăsta ar fi un motiv în plus de majorat salariul minim. De ce? Pentru că cei care primeau diferenţa în plic faţă de salariul minim vor trebui să plătească impozit pe acei bani cum, mă rog, e şi normal. Cei care chiar lucrau pe salariu minim sunt cei mai afectaţi de această evoluţie a inflaţiei. În general, companiile mari nu prea angajează pe salariu minim pe economie, deci le este indiferent. Unde se angajează foarte mult pe salariu minim pe economie,? Pe partea de servicii, servicii către populaţie. Dacă luăm, să spunem, localurile, restaurantele, hotelurile şi aşa mai departe.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat peste 2.000 de amenzi
Naţional sâmbătă, 13 decembrie 2025, 09:32

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat peste 2.000 de amenzi

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat, în săptămâna pe care o încheiem, peste 2.000 de amenzi, în valoare de...

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat peste 2.000 de amenzi
Tulpina virusului gripal care circulă la nivel internaţional a fost detectată şi în România
Naţional sâmbătă, 13 decembrie 2025, 07:32

Tulpina virusului gripal care circulă la nivel internaţional a fost detectată şi în România

Institutul Naţional Cantacuzino anunţă că a detectată şi la noi în ţară tulpina virusului gripal care circulă la nivel internaţional şi...

Tulpina virusului gripal care circulă la nivel internaţional a fost detectată şi în România
(UPDATE/NEWS ALERT) Ministerul Sănătăţii: 7 din 8 probe de apă analizate de la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iaşi, neconforme
Naţional vineri, 12 decembrie 2025, 22:33

(UPDATE/NEWS ALERT) Ministerul Sănătăţii: 7 din 8 probe de apă analizate de la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iaşi, neconforme

UPDATE ora 23:00 – Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a transmis că, în urma dezinfecției rețelei de apă a...

(UPDATE/NEWS ALERT) Ministerul Sănătăţii: 7 din 8 probe de apă analizate de la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iaşi, neconforme
Comisia Europeană reacționează la dezbaterea publică declanșată de documentarul Recorder „Justiție capturată”
Naţional vineri, 12 decembrie 2025, 18:38

Comisia Europeană reacționează la dezbaterea publică declanșată de documentarul Recorder „Justiție capturată”

Comisia Europeană reacționează la seria de comunicări publice și proteste declanșată de documentarul Recorder „Justiție capturată”. Un...

Comisia Europeană reacționează la dezbaterea publică declanșată de documentarul Recorder „Justiție capturată”
Naţional vineri, 12 decembrie 2025, 18:31

Lege promulgată/ Ordinul de protecţie provizoriu se prelungeşte până la soluţionarea în primă instanţă a cererii

Ordinul de protecţie provizoriu se prelungeşte, de drept, până la soluţionarea în primă instanţă a cererii pentru emiterea ordinului de...

Lege promulgată/ Ordinul de protecţie provizoriu se prelungeşte până la soluţionarea în primă instanţă a cererii
Naţional vineri, 12 decembrie 2025, 16:50

Laura Codruța Kovesi, reacție de solidaritate cu magistrații care denunță abuzurile din justiție

Peste 500 de foști și actuali magistrați s-au solidarizat, până în acest moment, cu judecătorii și procurorii care au ales să vorbească...

Laura Codruța Kovesi, reacție de solidaritate cu magistrații care denunță abuzurile din justiție
Naţional vineri, 12 decembrie 2025, 16:34

Aproape 130.000 de persoane au semnat, până acum, o petiţie prin care solicită modificarea de urgenţă a legilor Justiţiei

Aproape 130.000 de persoane au semnat, până în această după-amiaza, în 48 de ore de la lansare, o petiţie adresată preşedintelui Nicuşor...

Aproape 130.000 de persoane au semnat, până acum, o petiţie prin care solicită modificarea de urgenţă a legilor Justiţiei
Naţional vineri, 12 decembrie 2025, 16:28

INS: Rata anuală a inflaţiei a fost luna trecută de 9,8%

Rata anuală a inflaţiei a fost luna trecută de 9,8%, la fel ca în octombrie, dar în coborâre uşoară faţă de vârful de 9,9 procente,...

INS: Rata anuală a inflaţiei a fost luna trecută de 9,8%