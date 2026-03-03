Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » MAI: Exercițiul „Miercurea Sirenelor”, amânat. Testarea sistemului de alarmare rămâne o prioritate

MAI: Exercițiul „Miercurea Sirenelor”, amânat. Testarea sistemului de alarmare rămâne o prioritate

MAI: Exercițiul „Miercurea Sirenelor”, amânat. Testarea sistemului de alarmare rămâne o prioritate

Publicat de Andreea Drilea, 3 martie 2026, 11:14

În urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, a fost decisă amânarea exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”.

Decizia a fost luată în mod deliberat și responsabil, în baza unei analize proprii, care a indicat că, în actualele condiții, este necesară consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exercițiului să fie corect înțeles la nivelul întregii populații.

Facem această precizare fără echivoc: amânarea exercițiului nu schimbă cu nimic necesitatea testării periodice a sistemului național de alarmare publică.

Verificarea tehnică, mentenanța constantă și testarea funcțională a sirenelor reprezintă obligații instituționale, nu opțiuni. Un sistem de avertizare publică care nu este testat regulat riscă să nu funcționeze atunci când este nevoie de el. Într-o situație reală, orice disfuncționalitate poate însemna timp pierdut, iar timpul pierdut poate însemna vieți puse în pericol.

Exercițiile de alarmare publică nu sunt organizate formal, simbolic sau pentru imagine. Ele au un rol clar: verificarea capacității reale de funcționare a sistemului și familiarizarea populației cu semnalele de alarmare și semnificația acestora.

Prin urmare, amânarea actuală reprezintă o măsură de adaptare responsabilă la context, nu o renunțare la exercițiu și nici o diminuare a exigențelor instituționale privind pregătirea pentru situații de risc.

În perioada următoare, va fi comunicat un calendar revizuit al exercițiilor, însoțit de măsuri suplimentare de informare publică, astfel încât aceste activități să se desfășoare în condiții de claritate, înțelegere și eficiență.

Pregătirea populației și menținerea funcționalității sistemelor de avertizare rămân priorități ferme.

Protecția vieții și a siguranței cetățenilor nu este negociabilă.

Comunicat de presă MAI

Etichete:
Două curse TAROM din Cairo, Egipt, au aterizat pe Otopeni
Naţional marți, 3 martie 2026, 06:33

Două curse TAROM din Cairo, Egipt, au aterizat pe Otopeni

Două curse operate de TAROM din Cairo, Egipt, au aterizat în această noapte pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă”, potrivit...

Două curse TAROM din Cairo, Egipt, au aterizat pe Otopeni
Senat: Excepţii de la neplata primei zile de concediu medical – la bolnavii din programele de sănătate, spitalizaţi, la mame
Naţional marți, 3 martie 2026, 05:22

Senat: Excepţii de la neplata primei zile de concediu medical – la bolnavii din programele de sănătate, spitalizaţi, la mame

Senatul a stabilit, luni, că bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate, cei spitalizaţi şi femeile în concedii de maternitate să...

Senat: Excepţii de la neplata primei zile de concediu medical – la bolnavii din programele de sănătate, spitalizaţi, la mame
Senat: Sistemul de garanţie-returnare, extins din 2028 şi la ambalajele nereutilizabile pentru borş, oţet şi apă distilată
Naţional marți, 3 martie 2026, 05:21

Senat: Sistemul de garanţie-returnare, extins din 2028 şi la ambalajele nereutilizabile pentru borş, oţet şi apă distilată

Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care prevede extinderea din anul 2028 a sistemului de garanţie-returnare (SGR) şi la ambalajele primare...

Senat: Sistemul de garanţie-returnare, extins din 2028 şi la ambalajele nereutilizabile pentru borş, oţet şi apă distilată
Senat – moţiune Cultură/Ministrul Demeter Andras: Un demnitar, ca şi un artist, de altfel, se defineşte prin ceea ce face
Naţional luni, 2 martie 2026, 18:10

Senat – moţiune Cultură/Ministrul Demeter Andras: Un demnitar, ca şi un artist, de altfel, se defineşte prin ceea ce face

UPDATE ora 17:30 – Un demnitar, ca şi un artist, de altfel, se defineşte prin ceea ce face, a afirmat, luni, în Parlament, ministrul...

Senat – moţiune Cultură/Ministrul Demeter Andras: Un demnitar, ca şi un artist, de altfel, se defineşte prin ceea ce face
Naţional luni, 2 martie 2026, 18:01

MJ: Cristina Chiriac – propusă procuror general; Viorel Cerbu – şef la DNA; Codrin Miron – la DIICOT

UPDATE ora 18:00 – Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a anunţat, luni, că i-a propus pe Cristina Chiriac pentru funcţia de procuror...

MJ: Cristina Chiriac – propusă procuror general; Viorel Cerbu – şef la DNA; Codrin Miron – la DIICOT
Naţional luni, 2 martie 2026, 12:09

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că nu există, în acest moment, niciun motiv ca în România preţul la carburanţi să ajungă 10 lei pe litru

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că nu există, în acest moment, niciun motiv ca în România preţul la carburanţi să ajungă 10 lei pe...

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că nu există, în acest moment, niciun motiv ca în România preţul la carburanţi să ajungă 10 lei pe litru
Naţional luni, 2 martie 2026, 09:47

TAROM amână pentru luni seara cursele de repatriere din Cairo,din cauza întârzierilor la frontiera Israel-Egipt

Cursele speciale organizate de TAROM pentru repatrierea a peste 300 de cetăţeni români din Egipt au fost reprogramate pentru seara de 2 martie,...

TAROM amână pentru luni seara cursele de repatriere din Cairo,din cauza întârzierilor la frontiera Israel-Egipt
Naţional luni, 2 martie 2026, 07:31

Criză în Orientul Mijlociu/Şedinţă la Guvern privind situaţia românilor blocaţi în zona limitrofă Iranului

Premierul Ilie Bolojan a convocat luni dimineaţă, la Palatul Victoria, o şedinţă pe tema situaţiei cetăţenilor români blocaţi în zona...

Criză în Orientul Mijlociu/Şedinţă la Guvern privind situaţia românilor blocaţi în zona limitrofă Iranului