MAE confirmă decesul unui român surprins de valul oceanic în Tenerife

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 decembrie 2025, 16:00

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat luni decesul unui cetăţean român surprins de un puternic val oceanic în Tenerife.

‘MAE, prin intermediul Consulatului General al României la Madrid, a fost notificat la data de 7 decembrie cu privire la incidentul produs de un puternic val oceanic în Tenerife, în urma căruia au fost afectate mai multe persoane, două dintre acestea fiind cetăţeni români. În urma demersurilor întreprinse de reprezentanţii Consulatului General al României la Madrid, autorităţile spaniole au confirmat decesul unuia dintre cetăţenii români afectaţi’, a precizat MAE, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Conform sursei citate, reprezentanţii oficiului consular român menţin legătura cu autorităţile spaniole pentru confirmarea stării celei de a doua victime de cetăţenie română.

Consulatul General al României la Madrid este în legătură permanentă atât cu autorităţile spaniole, cât şi cu familiile victimelor, fiind pregătit să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor, arată sursa citată.

MAE aminteşte că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General la Madrid: +34 685.440.149; +34 685.440.159; +34 685.440.166; +34917.344.004, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii call center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al oficiului consular: +34 669.362.202.

Trei persoane au murit şi alte trei au fost rănite după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală de pe coasta de vest a insulei spaniole Tenerife, au anunţat autorităţile, informează luni DPA. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)