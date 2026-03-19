Iranul îşi avertizează inamicii că le va distruge obiectivele energetice dacă atacurile asupra infrastructurii sale petroliere vor continua

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 martie 2026, 16:35

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Statele Unite vor executa astăzi cele mai ample lovituri de până acum asupra Iranului şi a dat asigurări că Washingtonul va învinge Teheranul în mod decisiv.

Între timp însă, Iranul atacă puternic obiectivele energetice din regiune, iar cotaţiile petrolului şi gazelor naturale continuă să crească.

Războiul cu Iranul se desfăşoară conform planului, nu există o dată limită şi numai preşedintele Trump va decide când obiectivele vor fi atinse – a spus astăzi secretarul american al Apărării în briefingul de presă.

Iranul îşi avertizează inamicii că le va distruge obiectivele energetice dacă atacurile asupra infrastructurii sale petroliere vor continua. Declaraţia aceasta are loc după ce Israelul a atacat ieri principalul câmp gazeifier South Pars din Iran, moment considerat o nouă fază de escaladare a războiului.

Iranul a lovit din nou astăzi oraşul industrial Ras Laffan din Qatar, care produce 20% din gazul lichefiat al lumii. O altă dronă a ţintit o rafinărie din Arabia Saudită, care invocă de acum dreptul de a contraataca. Alte două rafinării din Kuweit au fost parţial incendiate, plus aeroportul Erbil din Kurdistanul irakian.

Majoritatea porturilor petroliere din Qatar, Kuweit şi Bahrein şi-au suspendat sau limitat puternic activitatea.

Deputaţii iranieni vor de acum impunerea unei taxe pentru trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

La Londra, preţul barilului Brent a depăşit 118 dolari, iar cel american se apropie de 99, potrivit France Presse.

Este şoc şi pe piaţa gazelor, al cărui curs a crescut cu 35% la bursa TTF din Olanda, ajungând la aproape 64 de euro pentru un megawatt oră. (Rador/ FOTO AI)