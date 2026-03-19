Iranul îşi avertizează inamicii că le va distruge obiectivele energetice dacă atacurile asupra infrastructurii sale petroliere vor continua

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 martie 2026, 16:35

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Statele Unite vor executa astăzi cele mai ample lovituri de până acum asupra Iranului şi a dat asigurări că Washingtonul va învinge Teheranul în mod decisiv.

Între timp însă, Iranul atacă puternic obiectivele energetice din regiune, iar cotaţiile petrolului şi gazelor naturale continuă să crească.

Războiul cu Iranul se desfăşoară conform planului, nu există o dată limită şi numai preşedintele Trump va decide când obiectivele vor fi atinse – a spus astăzi secretarul american al Apărării în briefingul de presă.

Iranul îşi avertizează inamicii că le va distruge obiectivele energetice dacă atacurile asupra infrastructurii sale petroliere vor continua. Declaraţia aceasta are loc după ce Israelul a atacat ieri principalul câmp gazeifier South Pars din Iran, moment considerat o nouă fază de escaladare a războiului.

Iranul a lovit din nou astăzi oraşul industrial Ras Laffan din Qatar, care produce 20% din gazul lichefiat al lumii. O altă dronă a ţintit o rafinărie din Arabia Saudită, care invocă de acum dreptul de a contraataca. Alte două rafinării din Kuweit au fost parţial incendiate, plus aeroportul Erbil din Kurdistanul irakian.

Majoritatea porturilor petroliere din Qatar, Kuweit şi Bahrein şi-au suspendat sau limitat puternic activitatea.

Deputaţii iranieni vor de acum impunerea unei taxe pentru trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

La Londra, preţul barilului Brent a depăşit 118 dolari, iar cel american se apropie de 99, potrivit France Presse.

Este şoc şi pe piaţa gazelor, al cărui curs a crescut cu 35% la bursa TTF din Olanda, ajungând la aproape 64 de euro pentru un megawatt oră. (Rador/ FOTO AI)

Aliaţii NATO discută despre ‘cel mai bun mod’ de a redeschide strâmtoarea Ormuz
Internaţional miercuri, 18 martie 2026, 19:52

Aliaţii NATO discută despre ‘cel mai bun mod’ de a redeschide strâmtoarea Ormuz

Aliaţii din cadrul NATO discută pentru a găsi cel mai bun mod de a redeschide strâmtoarea Ormuz, cale strategică blocată de Iran în urma...

Aliaţii NATO discută despre ‘cel mai bun mod’ de a redeschide strâmtoarea Ormuz
Iranul a atacat din nou teritoriul Israelului
Internaţional miercuri, 18 martie 2026, 18:55

Iranul a atacat din nou teritoriul Israelului

Iranul a atacat din nou teritoriul Israelului şi a promis că va ţinti instalaţiile energetice din regiunea Golfului Persic, după ce aviaţia...

Iranul a atacat din nou teritoriul Israelului
Uniunea Europeană şi Islanda au semnat un acord de parteneriat în materie de securitate
Internaţional miercuri, 18 martie 2026, 18:53

Uniunea Europeană şi Islanda au semnat un acord de parteneriat în materie de securitate

Uniunea Europeană a anunţat miercuri că a încheiat un acord de parteneriat în materie de securitate cu Islanda, înainte de un referendum...

Uniunea Europeană şi Islanda au semnat un acord de parteneriat în materie de securitate
Iranul a avertizat România că ar putea răspunde politic şi legal după ce a permis SUA să folosească baze de pe teritoriul său
Internaţional luni, 16 martie 2026, 16:49

Iranul a avertizat România că ar putea răspunde politic şi legal după ce a permis SUA să folosească baze de pe teritoriul său

Iranul a avertizat astăzi România că ar putea răspunde politic şi legal după ce a permis Statelor Unite să folosească baze de pe teritoriul...

Iranul a avertizat România că ar putea răspunde politic şi legal după ce a permis SUA să folosească baze de pe teritoriul său
Internaţional luni, 16 martie 2026, 14:01

Volodimir Zelenski va vizita miercuri Spania şi se va întâlni cu premierul Pedro Sanchez

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita Spania miercuri şi se va întâlni cu prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez la Palatul Moncloa,...

Volodimir Zelenski va vizita miercuri Spania şi se va întâlni cu premierul Pedro Sanchez
Internaţional luni, 16 martie 2026, 11:56

Dosar de corupţie privind redobândirea cetăţeniei române: Două persoane, între care un angajat al Consulatului României din Cahul, reţinute

Administratoarea unei companii specializate în pregătirea actelor pentru redobândirea cetăţeniei române, precum şi un angajat al Consulatului...

Dosar de corupţie privind redobândirea cetăţeniei române: Două persoane, între care un angajat al Consulatului României din Cahul, reţinute
Internaţional luni, 16 martie 2026, 10:26

IGSU: Nou transport de materiale trimise de România în sprijin pentru Republica Moldova

Autorităţile române au trimis în Republica Moldova un nou transport de echipamente şi materiale de intervenţie pentru gestionarea situaţiei...

IGSU: Nou transport de materiale trimise de România în sprijin pentru Republica Moldova
Internaţional luni, 16 martie 2026, 08:53

Măsuri luate pentru atenuarea efectelor creşterii preţului combustibilor

Preţul barilului de petrol Brent, extras din Marea Nordului, este în creştere pe pieţele internaţionale în această dimineaţă, aproape 105...

Măsuri luate pentru atenuarea efectelor creşterii preţului combustibilor