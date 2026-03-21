Iran a lansat două rachete balistice asupra bazei militare americano-britanice Diego Garcia

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 martie 2026, 09:15

Iranul a lansat două rachete balistice asupra bazei militare americano-britanice Diego Garcia din Oceanul Indian, a relatat sâmbătă agenţia de ştiri semi-oficială Mehr.

Wall Street Journal a relatat anterior că Iranul a lansat două rachete balistice cu rază medie de acţiune spre bază, dar că rachetele nu au lovit baza.

Mehr a transmis că ţintirea bazei a fost un „pas semnificativ… care arată că raza de acţiune a rachetelor Iranului depăşeşte ceea ce şi-a imaginat anterior inamicul”. (Rador/ FOTO AI)