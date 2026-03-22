Francezii sunt chemaţi la urne pentru a-şi alege primarii şi consiliile municipale, în al doilea tur al alegerilor locale

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 martie 2026, 07:20

Francezii din Paris şi alte mari oraşe franceze sunt chemaţi astăzi la urne ca să-şi aleagă primarii şi consiliile municipale pentru următorii şase ani, în al doilea tur al alegerilor locale.

Acest scrutin este văzut ca un test înaintea alegerilor prezidenţiale şi parlamentare de anul viitor.

Majoritatea comunelor şi oraşelor mici şi-au desemnat aleşii duminica trecută, astfel că, din aproape 35.000 de localităţi câte are Franţa, turul al doilea este organizat astăzi în doar aproape 1.600, însă rezultatele sale vor da tendinţa preferinţelor politice în marile aglomeraţii urbane.

La Paris se menţine confruntarea tradiţională. Viitorul primar va fi socialistul Emmanuel Grégoire, fost viceprimar al Capitalei, sau reprezentanta dreptei republicane, Rachida Dati, fost ministru în mai multe guverne, daţi aproape la egalitate de sondajele publicate vineri. Calculele celor doi ar putea fi încurcate de o a treia candidată rămasă în cursă, Sophia Chikirou, reprezentanta extremei stângi, Partidul Franţa Nesupusă, creditată cu aproape 12%. Rezultate greu de anticipat şi în alte mari oraşe: Marsilia, Lyon, Toulouse, Lille, Strasbourg, Nisa sau Bordeaux, unde au rămas în competiţie doi, trei sau chiar patru candidaţi, pentru că, potrivit legii franceze, se califică în turul al doilea toţi cei care au obţinut peste 10% din voturi în primul tur. (Rador/ FOTO AI)