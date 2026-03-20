Arestul fostului oligarh moldovean Plahotniuc este prelungit cu încă 30 de zile

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 martie 2026, 17:55 / actualizat: 20 martie 2026, 19:03

Instanţa din Republica Moldova a prelungit cu încă 30 de zile, la cererea procurorilor, arestul fostului lider al Patridului Democrat, oligarhul Vladimir Plahotniuc, considerat de anchetă ca fiind principalul beneficiar în dosarul de sustragere a unui miliard de dolari din băncile moldoveneşti.

„Se aprobă cererea procurorului privind prelungirea măsurii preventive sub formă de arest pentru 30 de zile în ceea ce-l priveşte pe suspectul Vladimir Gheorgievici Plahotniuc începând din 24 martie până pe 23 aprilie”, se arată în verdictul anunţat de judecătorul Serghei Stratan. După cum transmite TASS, în Republica Moldova a fost emis mandatul de arestare a lui Plahotniuc în trei dosare penale, cel mai notoriu fiind complicitate la furtul unui miliard de dolari din băncile moldoveneşti în anul 2014. Scandalul de amploare a provocat căderea a două guverne şi a coaliţiei de guvernare a partidelor pro-europene. După ce Partidul Democrat a pierdut în alegerile din 2019, Plahotniuc a părăsit ţara şi a găsit azil în SUA. Procuratura Generală a Republicii Moldova a spus că Plahotniuc este unul dintre principalii organizatori ai furtului bancar. El a fost reţinut în Grecia în toamna anului 2025 şi a fost extrădat la Chişinău. După ce a sosit în Republica Moldova pe 25 septembrie, a fost arestat. În noiembrie 2017, Tribunalul Basmannîi din Moscova l-a arestat pe Plahotniuc în lipsă şi l-a dat în urmărire internaţională în dosarul de tentativă de omor. Plahotniuc este, de asemenea, suspectat că a retras sume importante de bani din băncile din Federaţia Rusă împreună cu politicianul moldovean Renato Usatîi. Apărarea lui Plahotniuc a susţinut că urmărirea acestuia are un substrat politic.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)