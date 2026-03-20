Arestul fostului oligarh moldovean Plahotniuc este prelungit cu încă 30 de zile

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 martie 2026, 17:55 / actualizat: 20 martie 2026, 19:03

Instanţa din Republica Moldova a prelungit cu încă 30 de zile, la cererea procurorilor, arestul fostului lider al Patridului Democrat, oligarhul Vladimir Plahotniuc, considerat de anchetă ca fiind principalul beneficiar în dosarul de sustragere a unui miliard de dolari din băncile moldoveneşti.

„Se aprobă cererea procurorului privind prelungirea măsurii preventive sub formă de arest pentru 30 de zile în ceea ce-l priveşte pe suspectul Vladimir Gheorgievici Plahotniuc începând din 24 martie până pe 23 aprilie”, se arată în verdictul anunţat de judecătorul Serghei Stratan. După cum transmite TASS, în Republica Moldova a fost emis mandatul de arestare a lui Plahotniuc în trei dosare penale, cel mai notoriu fiind complicitate la furtul unui miliard de dolari din băncile moldoveneşti în anul 2014. Scandalul de amploare a provocat căderea a două guverne şi a coaliţiei de guvernare a partidelor pro-europene. După ce Partidul Democrat a pierdut în alegerile din 2019, Plahotniuc a părăsit ţara şi a găsit azil în SUA. Procuratura Generală a Republicii Moldova a spus că Plahotniuc este unul dintre principalii organizatori ai furtului bancar. El a fost reţinut în Grecia în toamna anului 2025 şi a fost extrădat la Chişinău. După ce a sosit în Republica Moldova pe 25 septembrie, a fost arestat. În noiembrie 2017, Tribunalul Basmannîi din Moscova l-a arestat pe Plahotniuc în lipsă şi l-a dat în urmărire internaţională în dosarul de tentativă de omor. Plahotniuc este, de asemenea, suspectat că a retras sume importante de bani din băncile din Federaţia Rusă împreună cu politicianul moldovean Renato Usatîi. Apărarea lui Plahotniuc a susţinut că urmărirea acestuia are un substrat politic.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Statele europene şi Japonia se declară pregătite să se alăture eforturilor de securizare a Strâmtorii Ormuz
Internaţional joi, 19 martie 2026, 16:08

Statele europene şi Japonia se declară pregătite să se alăture eforturilor de securizare a Strâmtorii Ormuz

Principalele state europene, alături de Japonia, au declarat joi că vor lua măsuri pentru stabilizarea pieţelor energetice şi că sunt...

Statele europene şi Japonia se declară pregătite să se alăture eforturilor de securizare a Strâmtorii Ormuz
Nicușor Dan și Mark Rutte – Conferință de presă comună, la sediul NATO
Internaţional joi, 19 martie 2026, 11:00

Nicușor Dan și Mark Rutte – Conferință de presă comună, la sediul NATO

...

Nicușor Dan și Mark Rutte – Conferință de presă comună, la sediul NATO
Spania va acorda Ucrainei ajutor militar de 1 miliard euro, pe parcursul acestui an
Internaţional joi, 19 martie 2026, 06:54

Spania va acorda Ucrainei ajutor militar de 1 miliard euro, pe parcursul acestui an

Spania va acorda Ucrainei un ajutor militar de 1 miliard de euro pe parcursul acestui an şi cele două ţări vor semna acorduri de coproducţie de...

Spania va acorda Ucrainei ajutor militar de 1 miliard euro, pe parcursul acestui an
Aliaţii NATO discută despre ‘cel mai bun mod’ de a redeschide strâmtoarea Ormuz
Internaţional miercuri, 18 martie 2026, 19:52

Aliaţii NATO discută despre ‘cel mai bun mod’ de a redeschide strâmtoarea Ormuz

Aliaţii din cadrul NATO discută pentru a găsi cel mai bun mod de a redeschide strâmtoarea Ormuz, cale strategică blocată de Iran în urma...

Aliaţii NATO discută despre ‘cel mai bun mod’ de a redeschide strâmtoarea Ormuz
Internaţional miercuri, 18 martie 2026, 18:55

Iranul a atacat din nou teritoriul Israelului

Iranul a atacat din nou teritoriul Israelului şi a promis că va ţinti instalaţiile energetice din regiunea Golfului Persic, după ce aviaţia...

Iranul a atacat din nou teritoriul Israelului
Internaţional miercuri, 18 martie 2026, 18:53

Uniunea Europeană şi Islanda au semnat un acord de parteneriat în materie de securitate

Uniunea Europeană a anunţat miercuri că a încheiat un acord de parteneriat în materie de securitate cu Islanda, înainte de un referendum...

Uniunea Europeană şi Islanda au semnat un acord de parteneriat în materie de securitate
Internaţional luni, 16 martie 2026, 16:49

Iranul a avertizat România că ar putea răspunde politic şi legal după ce a permis SUA să folosească baze de pe teritoriul său

Iranul a avertizat astăzi România că ar putea răspunde politic şi legal după ce a permis Statelor Unite să folosească baze de pe teritoriul...

Iranul a avertizat România că ar putea răspunde politic şi legal după ce a permis SUA să folosească baze de pe teritoriul său
Internaţional luni, 16 martie 2026, 14:01

Volodimir Zelenski va vizita miercuri Spania şi se va întâlni cu premierul Pedro Sanchez

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita Spania miercuri şi se va întâlni cu prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez la Palatul Moncloa,...

Volodimir Zelenski va vizita miercuri Spania şi se va întâlni cu premierul Pedro Sanchez