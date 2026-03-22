Rachete iraniene au atacat două oraşe din sudul Israelului, cauzând rănirea a peste 100 de persoane

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 martie 2026, 11:23

Rachete iraniene au atacat două oraşe din sudul Israelului, cauzând rănirea a peste 100 de persoane.

O rachetă iraniană a lovit oraşul Arad, iar câteva ore mai târziu a fost lovită o clădire din oraşul sudic Dimona, aproape de un centru important de cercetare nucleară.

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a lansat un apel la moderaţie militară maximă, după atacul iranian de la Dimona.

Televiziunea de stat iraniană a anunţat că atacul a fost un atac anterior al Israelului asupra centrului nuclear iranian de la Natanz. (Rador/ FOTO AI)