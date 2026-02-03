Liderul PNL, Ilie Bolojan, a primit votul de încredere al conducerii partidului

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 februarie 2026, 07:45

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a primit votul de încredere al conducerii partidului, la capătul unei şedinţe importante şi pe alocuri tensionate a Biroului Politic Naţional.

Premierul a obţinut 47 de voturi pentru şi trei împotrivă în urma unei proceduri de vot secret, care a tranşat, cel puţin pentru moment, confruntarea cu gruparea contestatară condusă de Hubert Thuma, preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov.

Însă preşedintele PNL nu a reuşit să-i schimbe pe şefii filialelor cu rezultate slabe, câteva şi din Bucureşti.

Ilie Bolojan a cerut votul de încredere pentru a vedea dacă se bucură în continuare de sprijinul partidului, după ce mai mulţi liberali au criticat activitatea sa în fruntea guvernului.

Anterior obţinuse o victorie, însă cu un rezultat destul de strâns şi pentru funcţiile de conducere ale liberalilor în Camera Deputaţilor.(Rador/ FOTO Alexandru Dolea/ RRA)