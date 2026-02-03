Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Liderul PNL, Ilie Bolojan, a primit votul de încredere al conducerii partidului

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a primit votul de încredere al conducerii partidului

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a primit votul de încredere al conducerii partidului

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 februarie 2026, 07:45

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a primit votul de încredere al conducerii partidului, la capătul unei şedinţe importante şi pe alocuri tensionate a Biroului Politic Naţional.

Premierul a obţinut 47 de voturi pentru şi trei împotrivă în urma unei proceduri de vot secret, care a tranşat, cel puţin pentru moment, confruntarea cu gruparea contestatară condusă de Hubert Thuma, preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov.

Însă preşedintele PNL nu a reuşit să-i schimbe pe şefii filialelor cu rezultate slabe, câteva şi din Bucureşti.

Ilie Bolojan a cerut votul de încredere pentru a vedea dacă se bucură în continuare de sprijinul partidului, după ce mai mulţi liberali au criticat activitatea sa în fruntea guvernului.

Anterior obţinuse o victorie, însă cu un rezultat destul de strâns şi pentru funcţiile de conducere ale liberalilor în Camera Deputaţilor.(Rador/ FOTO Alexandru Dolea/ RRA)

 

Meteorologii au prelungit codul galben de ger
Naţional duminică, 1 februarie 2026, 11:30

Meteorologii au prelungit codul galben de ger

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 01-02-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Meteorologii au prelungit codul galben de ger
Recomandări ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioadele cu temperaturi foarte scăzute
Naţional duminică, 1 februarie 2026, 08:50

Recomandări ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioadele cu temperaturi foarte scăzute

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă avertizează că prognoza meteo indică temperaturi foarte scăzute până miercuri, pe 4...

Recomandări ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioadele cu temperaturi foarte scăzute
Intră în vigoare noua reglementare conform căreia prima zi de concediu medical nu mai este plătită
Naţional duminică, 1 februarie 2026, 08:42

Intră în vigoare noua reglementare conform căreia prima zi de concediu medical nu mai este plătită

De duminică intră în vigoare noua reglementare conform căreia prima zi de concediu medical nu mai este plătită. Ministrul sănătăţii,...

Intră în vigoare noua reglementare conform căreia prima zi de concediu medical nu mai este plătită
Neplata primei zile de concediu medical îi afectează pe pacienţii cronici care aleg să muncească
Naţional duminică, 1 februarie 2026, 08:32

Neplata primei zile de concediu medical îi afectează pe pacienţii cronici care aleg să muncească

Neplata primei zile de concediu medical loveşte direct într-o categorie vulnerabilă, dar responsabilă: pacienţii cronici care aleg să...

Neplata primei zile de concediu medical îi afectează pe pacienţii cronici care aleg să muncească
Naţional duminică, 1 februarie 2026, 08:28

Pe fluviul Dunărea a apărut o pată de poluare pe o lungime de 2 km

Pe fluviul Dunărea, în dreptul localităţii Moldova Nouă, a apărut, ieri, o pată de poluare pe o lungime de 2 km. O echipă de intervenţie a...

Pe fluviul Dunărea a apărut o pată de poluare pe o lungime de 2 km
Naţional sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 11:14

Obligaţia utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice

Guvernul a aprobat vineri o ordonanţă prin care amână până la 1 iunie obligaţia utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice...

Obligaţia utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice
Naţional sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 11:01

Senatul și Camera Deputaților sunt convocate luni pentru prima sesiune parlamentară din acest an

Senatul și Camera Deputaților sunt convocate luni, 2 februarie, de la ora 16:00, pentru prima sesiune parlamentară din acest an. Până la...

Senatul și Camera Deputaților sunt convocate luni pentru prima sesiune parlamentară din acest an
Naţional sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 10:30

METEO: Cod galben de ger în mai multe județe din România

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 31-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Cod galben de ger în mai multe județe din România