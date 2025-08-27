Liderii Franţei, Germaniei şi Poloniei merg la Chişinău pentru a sprijini parcursul european al Republicii Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 august 2025, 16:34

Liderii Franţei, Germaniei şi Poloniei merg azi la Chişinău, la invitaţia preşedintei Maia Sandu, pentru a sprijini parcursul european al Republicii Moldova şi rezistenţa în faţa ameninţărilor Rusiei în contextul invaziei din Ucraina vecină.

Data nu a fost aleasă întâmplător în ziua în care Republica Moldova aniversează 34 de ani de independenţă şi, potrivit preşedinţiei franceze, Emmanuel Macron, cancelarul Friedrich Merz şi premierul Donald Tusk intenţionează să-şi reafirme sprijinul pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a acestei ţări afectate de consecinţele războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Vizita are loc şi în ajunul începerii campaniei oficiale pentru alegerile parlamentare de la sfârşitul lunii septembrie, iar Chişinăul şi aliaţii săi europeni acuză interferenţa rusă în efortul de a perturba procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Cei patru lideri vor avea o conferinţă comună de presă şi se vor adresa mulţimii adunate în Piaţa Independenţei pentru un concert aniversar.

Analiştii de la Chişinău spun că vizita este un semnal de sprijin cu adevărat puternic şi un mesaj simbolic adresat Rusiei – că ţările europene-cheie se preocupă de ceea ce se întâmplă în Moldova. (Rador/ FOTO radiochisinau.md)