Leul s-a depreciat, vineri, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 noiembrie 2025, 14:30

Moneda naţională s-a depreciat vineri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0847 lei, în urcare cu 0,08 bani (+0,01%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0839 lei.

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3768 lei, în scădere cu 0,15 bani (-0,03%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,3783 lei.

Moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5259 lei, în creştere cu 2,27 bani (+0,41%), faţă de 5,5032 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit vineri până la valoarea de 586.6515 lei, de la 595.9054 lei, în şedinţa precedentă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)