Leul s-a depreciat în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolar

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 februarie 2026, 14:57

Moneda naţională s-a depreciat miercuri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0914 lei, în creştere cu 0,04 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,0910 lei.

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a crescut, moneda americană fiind cotată la 4,2701 lei, în coborâre cu 0,39 bani (-0,09%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,2740 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5772 lei, în scădere cu 0,11 bani (-0,01%) faţă de 5,5783 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit miercuri până la valoarea de 699,7256 lei, de la 694,7316, în şedinţa precedentă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)