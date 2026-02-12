Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Leul s-a depreciat, astăzi, în raport cu principalele valute

Leul s-a depreciat, astăzi, în raport cu principalele valute

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 februarie 2026, 14:13

Moneda naţională s-a depreciat joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0934 lei, în urcare cu 0,20 bani (+0,03%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0914 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,2881 lei, în creştere cu 1,8 bani (+0,42%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,2701 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5824 lei, în creştere cu 0,52 bani (+0,09%), faţă de 5,5772 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit joi până la valoarea de 697,4647 lei, de la 699,7256 lei, în şedinţa precedentă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

