Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu principalele valute

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 februarie 2026, 15:00

Moneda naţională s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0910 lei, în scădere cu 0,24 bani (-0,04%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0934 lei.

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,2740 lei, în scădere cu 2,15 bani (-0,5%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,2955 lei.

În schimb, moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5783 lei, în urcare cu 1,84 bani (0,33%), faţă de 5,5599 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 694,7316 lei, de la 689,9950 lei, în şedinţa precedentă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

