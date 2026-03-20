Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Leul s-a apreciat, astăzi, în raport cu euro şi dolarul american

Leul s-a apreciat, astăzi, în raport cu euro şi dolarul american

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 martie 2026, 14:00

Moneda naţională s-a apreciat, vineri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0951 lei, în scădere cu 0,08 bani (-0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0959 lei.

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,4087 lei, în scădere cu 3,33 bani (-0,75%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,4420 lei.

În schimb, moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5919 lei, în creştere cu 0,89 bani (0,16%), faţă de 5,5830 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 659,4329 lei, de la 667,5562 lei, în şedinţa precedentă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
