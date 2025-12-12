Lege promulgată/ Ordinul de protecţie provizoriu se prelungeşte până la soluţionarea în primă instanţă a cererii

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 decembrie 2025, 18:31

Ordinul de protecţie provizoriu se prelungeşte, de drept, până la soluţionarea în primă instanţă a cererii pentru emiterea ordinului de protecţie, arată legea promulgată, vineri, de preşedintele Nicuşor Dan.

Procurorul comunică acest lucru de îndată unităţii de poliţie care a înaintat ordinul de protecţie provizoriu, care ia măsuri pentru informarea imediată a persoanelor ce făceau obiectul acestuia.

Potrivit actului normativ, dacă agresiunea a fost săvârşită de o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie sau prin ordinul de protecţie provizoriu, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

La expirarea duratei măsurilor de protecţie, persoana protejată poate solicita un nou ordin de protecţie, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea persoanei protejate i-ar fi puse în pericol.

În cazul agresiunilor fizice asupra unui membru de familie, retragerea plângerii penale nu produce efecte, arată legea. (Agerpres/ FOTO AI)