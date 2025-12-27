Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » La această oră, traficul se desfășoară în condiții de carosabil umed și vizibilitate redusă pe mai multe șosele naționale importante

La această oră, traficul se desfășoară în condiții de carosabil umed și vizibilitate redusă pe mai multe șosele naționale importante

La această oră, traficul se desfășoară în condiții de carosabil umed și vizibilitate redusă pe mai multe șosele naționale importante
Foto: vert

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 decembrie 2025, 08:57

Se circulă la această oră pe un carosabil umed cu vizibilitate scăzută pe mai multe şosele naţionale importante. Care sunt acestea, aflăm de la inspectorul principal de Poliţie, Mihai Sitaru, de la Centrul Infotrafic.

Mihai Sitaru: Pe tronsoane din autostrăzile A0, A1 Bucureşti-Piteşti, A3 Bucureşti-Ploieşti şi A7 Ploieşti-Buzău, dar şi pe mai multe drumuri din judeţele Arad, Bistriţa-Năsăud, Ilfov, Suceava şi Timiş.

De asemenea, este semnalată o ninsoare uşoară pe DN 1, în zona staţiunilor Azuga şi Buşteni. Acolo se acţionează cu material antiderapant, iar circulaţia rutieră nu este afectată. Pe principalele artere rutiere naţionale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa şi A3 Bucureşti-Ploieşti, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil parţial umed, cu vizibilitate afectată de ceaţă pe unele tronsoane, dar cu valori normale de circulaţie.

Având în vedere condiţiile meteo rutiere, recomandăm conducătorilor auto să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să se asigure foarte bine înainte de schimbarea direcţiei şi să adopte o conduită preventivă pe tot parcursul deplasării. În acelaşi timp, sfătuim pietonii să-şi sporească atenţia şi să traverseze doar prin locuri marcate şi semnalizate corespunzător şi numai după ce sunt siguri că intenţia lor a fost observată de conducătorul auto. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
22 de persoane au fost salvate de salvamontişti
Naţional sâmbătă, 27 decembrie 2025, 07:33

22 de persoane au fost salvate de salvamontişti

22 de persoane au fost salvate la munte într-un interval de 24 de ore, anunţa ultima raportare a salvamontiştilor ieri după-amiază. Şapte...

22 de persoane au fost salvate de salvamontişti
Mesaj RO-ALERT pentru persoanele din nordul judeţului Tulcea, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina
Naţional vineri, 26 decembrie 2025, 12:52

Mesaj RO-ALERT pentru persoanele din nordul judeţului Tulcea, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina

Persoanele care locuiesc în nordul judeţului Tulcea, la graniţa cu Ucraina, au primit noaptea trecută un nou mesaj RO-ALERT, prin care erau...

Mesaj RO-ALERT pentru persoanele din nordul judeţului Tulcea, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina
Specialiştii avertizează asupra pericolelor suprasolicitării instalaţiilor electrice în această perioadă
Naţional vineri, 26 decembrie 2025, 12:49

Specialiştii avertizează asupra pericolelor suprasolicitării instalaţiilor electrice în această perioadă

Specialiştii avertizează asupra pericolelor suprasolicitării instalaţiilor electrice în această perioadă, care pot duce la adevărate...

Specialiştii avertizează asupra pericolelor suprasolicitării instalaţiilor electrice în această perioadă
Creştinii prăznuiesc în a doua zi de Crăciun soborul Maicii Domnului
Naţional vineri, 26 decembrie 2025, 09:48

Creştinii prăznuiesc în a doua zi de Crăciun soborul Maicii Domnului

Este a doua zi de Crăciun, o continuare a tradiţiei şi bucuriei şi tradiţiilor specifice sărbătorii naşterii Domnului. Astăzi creştinii...

Creştinii prăznuiesc în a doua zi de Crăciun soborul Maicii Domnului
Naţional vineri, 26 decembrie 2025, 08:41

Temperaturile vor continua să crească uşor spre sfârşitul săptămânii

Este ger la această oră în cea mai mare parte din ţară şi, deşi a nins în prima zi de Crăciun, nu sunt drumuri blocate sau închise...

Temperaturile vor continua să crească uşor spre sfârşitul săptămânii
Naţional vineri, 26 decembrie 2025, 07:33

Alertă epidemiologică în România

Este alertă epidemiologică în ţara noastră după ce în ultima săptămână s-au raportat peste 11.000 de cazuri de gripă clinică la nivel...

Alertă epidemiologică în România
Naţional vineri, 26 decembrie 2025, 07:25

Medicii insistă ca în perioada sărbătorilor, ambulanţa să fie solicitată numai în situaţii cu adevărat grave

Medicii insistă ca în această perioadă a sărbătorilor, ambulanţa să fie solicitată numai în situaţii cu adevărat grave. Afecţiunile...

Medicii insistă ca în perioada sărbătorilor, ambulanţa să fie solicitată numai în situaţii cu adevărat grave
Naţional joi, 25 decembrie 2025, 09:23

Creştinii sărbătoresc Naşterea Domnului, zi denumită popular Crăciun

Creştinii sărbătoresc astăzi Naşterea Domnului, zi denumită popular Crăciun. În cursul dimineţii, credincioşii participă la liturghie,...

Creştinii sărbătoresc Naşterea Domnului, zi denumită popular Crăciun