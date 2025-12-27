La această oră, traficul se desfășoară în condiții de carosabil umed și vizibilitate redusă pe mai multe șosele naționale importante

Foto: vert

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 decembrie 2025, 08:57

Se circulă la această oră pe un carosabil umed cu vizibilitate scăzută pe mai multe şosele naţionale importante. Care sunt acestea, aflăm de la inspectorul principal de Poliţie, Mihai Sitaru, de la Centrul Infotrafic.

Mihai Sitaru: Pe tronsoane din autostrăzile A0, A1 Bucureşti-Piteşti, A3 Bucureşti-Ploieşti şi A7 Ploieşti-Buzău, dar şi pe mai multe drumuri din judeţele Arad, Bistriţa-Năsăud, Ilfov, Suceava şi Timiş.

De asemenea, este semnalată o ninsoare uşoară pe DN 1, în zona staţiunilor Azuga şi Buşteni. Acolo se acţionează cu material antiderapant, iar circulaţia rutieră nu este afectată. Pe principalele artere rutiere naţionale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa şi A3 Bucureşti-Ploieşti, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil parţial umed, cu vizibilitate afectată de ceaţă pe unele tronsoane, dar cu valori normale de circulaţie.

Având în vedere condiţiile meteo rutiere, recomandăm conducătorilor auto să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să se asigure foarte bine înainte de schimbarea direcţiei şi să adopte o conduită preventivă pe tot parcursul deplasării. În acelaşi timp, sfătuim pietonii să-şi sporească atenţia şi să traverseze doar prin locuri marcate şi semnalizate corespunzător şi numai după ce sunt siguri că intenţia lor a fost observată de conducătorul auto. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)