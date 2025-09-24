ISTORIE și MUZICĂ, a IV-a ediție a seriei de conferințe-concert se deschide pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Muzicii, la Rădăuți

ISTORIE și MUZICĂ, seria culturală interdisciplinară centrată pe evocarea unor personalități și momente importante din istoria României, prin conferințe-concert ce îmbină istoria culturii cu muzica clasică, se deschide pe data de 1 octombrie 2025 la Rădăuți, de Ziua Internațională a Muzicii.

Ediția de anul acesta va avea loc în perioada 1- 9 octombrie, la Rădăuți, la Casa de Cultură, Muzeul Mănăstirii Bogdana și Templul Mare. Invitații celei de a IV-a ediții – actrița Maia Morgenstern, dramaturgul Matei Vișniec, Preasfințitul Damaschin Dorneanul, muzicologul Constantin Răileanu, Ansamblul cameral de muzică veche Anton Pann, flautistul Ion Negură, NSCo Ensemble format din Andrei Mihail Radu, Corina Răducanu, Eugen Dumitrescu și Ovidiu Foca, Corala „Sfântul Leontie” Rădăuți și istoricul Daniel Hrenciuc, moderatorul ediției – vor aduce în atenție momente importante din viața culturală a anului 2025.

„Ne bucurăm că și anul acesta sunetul muzicii clasice este pus în valoare printr-o formă de expresie contemporană – conferința-concert, creând o punte între arii culturale, oameni, generații, locuri și idei. Astfel, pornind de la diversitatea culturală și etnică a zonei, publicul este invitat să ia parte la reflecții și reflexii ale istoriei în prezent.” – Ovidiu Foca, manager Casa de Cultură Rădăuți

Prin Patrimoniul Muzical, la pas! ne va purta Ansamblul cameral de muzică veche Anton Pann, miercuri – 1 octombrie, de la ora 19, la Casa de Cultură, cu un program de muzică veche din creația compozitorilor Dimitrie Cantemir, Anton Pann și George Ucenescu și din culegerile Codex Transilvanae, Codex Moldavae și Codex Anonimus. Concertul face parte dintr-un proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național susținut în mai multe orașe ale țării. Vineri, 3 octombrie, de la ora 19, pe scena Casei de Cultură, Daniel Hrenciuc, Constantin Răileanu și NSCo Ensemble – Ovidiu Foca (voce), Andrei Mihail Radu (vioară), Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu (pian la patru mâini) ne vor aduce în atenție pagini de istorie interbelică cu O viață dedicată muzicii – Gică Petrescu 110. Duminică, 5 octombrie, la Muzeul Mănăstirii Bogdana, va fi marcat Centenarul Bisericii Ortodoxe Române de către Preasfințitul Damaschin Dorneanul și Corala Sfântul Leontie, dirijor Ovidiu Foca, de la ora 19. Pe 7 octombrie, la Casa de Cultură, dramaturgul Matei Vișniec, va dialoga cu istoricul Daniel Hrenciuc despre semnificația cuvintelor în zilele noastre pornind de la Eu sunt cuvântul OM. Îi vor însoți muzical solistul Sălii cu Orgă din Chișinău, Ion Negură, alături de pianiștii Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu. În data de 9 octombrie, la Templul Mare din Rădăuți, Maia Morgerstern și Klezmer Band vor încheia ediția de anul acesta, de Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului în România.

Accesul la toate evenimentele se va face pe bază de rezervare la numărul de telefon 0787 559 112 sau pe formularul de rezervări https://forms.gle/RvJMHRzAvzZUAz346 disponibil și pe pagina de Facebook a Casei de Cultură din Rădăuți.

ISTORIE și MUZICĂ este organizat de Casa de Cultură Rădăuți, Primăria Municipiului Rădăuți și Asociația Klavier ART, avându-i pe Ovidiu Foca, în calitate de director al festivalului și pe Corina Răducanu – director artistic, în parteneriat cu Protopopiatul Rădăuți și Templul Mare – Comunitatea Evreilor Rădăuți.