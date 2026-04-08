Israelul acceptă armistiţiul cu Iranul (Casa Albă)

Israelul acceptă armistiţiul cu Iranul (Casa Albă)

Publicat de Andreea Drilea, 8 aprilie 2026, 06:21

Israelul a acceptat armistiţiul cu Iranul, a declarat marţi pentru AFP un oficial al Casei Albe, sub protecţia anonimatului.

Statele Unite şi Iranul au convenit, prin intermediul Pakistanului, asupra unui armistiţiu de două săptămâni în schimbul redeschiderii strâmtorii Ormuz, cu puţin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului lui Donald Trump care ameninţa cu distrugerea Republicii Islamice.

Mediatorul pakistanez a asigurat că armistiţiul se aplică şi Libanului, unde Israelul desfăşoară operaţiuni militare împotriva grupării armate pro-iraniene Hezbollah. AGERPRES

Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a lovit estul Turciei
Internaţional sâmbătă, 4 aprilie 2026, 12:05

Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a lovit estul Turciei

Un cutremur cu magnitudinea 5,2 s-a produs sâmbătă în provincia Van din estul Turciei, fără a fi semnalate deocamdată victime umane sau pagube...

Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a lovit estul Turciei
Iranul anunţă că a doborât încă un avion militar american
Internaţional sâmbătă, 4 aprilie 2026, 07:35

Iranul anunţă că a doborât încă un avion militar american

Iranul a anunţat vineri noaptea că a doborât un al doilea avion militar american, în apropierea strâmtorii Ormuz, transmite DPA. Potrivit...

Iranul anunţă că a doborât încă un avion militar american
Preţul barilului de petrol Brent, de referinţă pe piaţa mondială, este în creştere
Internaţional vineri, 3 aprilie 2026, 07:21

Preţul barilului de petrol Brent, de referinţă pe piaţa mondială, este în creştere

Preţul barilului de petrol Brent, de referinţă pe piaţa mondială, este în creştere, atingând în această dimineaţă 110 dolari, iar...

Preţul barilului de petrol Brent, de referinţă pe piaţa mondială, este în creştere
Cele mai importante slujbe din Săptămâna Patimilor au început la Vatican
Internaţional vineri, 3 aprilie 2026, 07:07

Cele mai importante slujbe din Săptămâna Patimilor au început la Vatican

La Vatican au început aseară slujbele cele mai importante din Săptămâna Patimilor care preced sărbătoarea de duminică a Paştelui Catolic....

Cele mai importante slujbe din Săptămâna Patimilor au început la Vatican
Internaţional vineri, 3 aprilie 2026, 07:05

MAE/ Atenţionare de călătorie: Ungaria – interdicţie de circulaţie aplicabilă vehiculelor de peste 7,5 tone

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care desfăşoară activităţi de transport de marfă, care se află, tranzitează sau...

MAE/ Atenţionare de călătorie: Ungaria – interdicţie de circulaţie aplicabilă vehiculelor de peste 7,5 tone
Internaţional joi, 2 aprilie 2026, 08:02

NASA a reuşit să lanseze în spaţiu misiunea Artemis 2

NASA a reuşit să lanseze în spaţiu misiunea Artemis 2 şi să pornească motoarele rachetei Space Launch System din prima încercare. Emoţiile...

NASA a reuşit să lanseze în spaţiu misiunea Artemis 2
Internaţional joi, 2 aprilie 2026, 06:57

Indonezia: Cutremur cu magnitudinea de 7,4 în Marea Molucelor

O persoană a murit în prăbuşirea unei clădiri în Indonezia, a declarat pentru AFP un oficial al serviciilor de urgenţă, în urma unui...

Indonezia: Cutremur cu magnitudinea de 7,4 în Marea Molucelor
Internaţional miercuri, 1 aprilie 2026, 08:00

Statele Unite ar putea pune punct războiului din Iran în două-trei săptămâni (Donald Trump)

Statele Unite ar putea pune punct războiului din Iran în două-trei săptămâni, potrivit preşedintelui Donald Trump. Pe de altă parte,...

Statele Unite ar putea pune punct războiului din Iran în două-trei săptămâni (Donald Trump)