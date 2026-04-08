Israelul acceptă armistiţiul cu Iranul (Casa Albă)

Publicat de Andreea Drilea, 8 aprilie 2026, 06:21

Israelul a acceptat armistiţiul cu Iranul, a declarat marţi pentru AFP un oficial al Casei Albe, sub protecţia anonimatului.

Statele Unite şi Iranul au convenit, prin intermediul Pakistanului, asupra unui armistiţiu de două săptămâni în schimbul redeschiderii strâmtorii Ormuz, cu puţin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului lui Donald Trump care ameninţa cu distrugerea Republicii Islamice.

Mediatorul pakistanez a asigurat că armistiţiul se aplică şi Libanului, unde Israelul desfăşoară operaţiuni militare împotriva grupării armate pro-iraniene Hezbollah. AGERPRES