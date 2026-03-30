Israelul a lansat noi atacuri asupra Iranului, care a atacat la rândul său Israelul şi state din Golful Persic

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 martie 2026, 11:53

Israel a lansat noi atacuri asupra Iranului, iar pene de curent au fost raportate în Teheran şi în oraşul apropiat Karaj.

Atacurile au vizat infrastructura energetică, iar autorităţile iraniene au confirmat că reţeaua electrică a fost avariată, ceea ce a dus la întreruperi de curent în mai multe zone.

Un oficial iranian a declarat ulterior că alimentarea cu electricitate a fost restabilită, după intervenţia echipelor de reparaţii.

În paralel, Iranul a continuat să lanseze rachete şi drone asupra unor ţinte din Israel şi din statele din Golful Persic, pe fondul escaladării conflictului regional.