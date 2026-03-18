Iranul a atacat din nou teritoriul Israelului

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 martie 2026, 18:55

Iranul a atacat din nou teritoriul Israelului şi a promis că va ţinti instalaţiile energetice din regiunea Golfului Persic, după ce aviaţia israeliană a lovit o uzină de procesare a gazului din sud-vestul ţării.

Octavian Begu despre evoluţiile din zonă: Pompierii luptă să stingă incendiile declanşate de loviturile israeliene la Complexul petrochimic de lângă câmpul cu cele mai mari rezerve de gaze cunoscute ale lumii, pe care Iranul îl împarte cu Qatarul. Această din urmă ţară a calificat deja drept periculos şi iresponsabil atacul de astăzi asupra instalaţiilor care au mai fost vizate de israelieni şi în cursul războiului de 12 zile din iunie 2025. Ca prim efect, au fost oprite fluxurile de gaze către Irak, ţară care obţine până la 40% din necesarul său din Iran, inclusiv pentru producerii electricităţii.

Între timp, miniştrii de externe din ţări arabe şi islamice se întâlnesc, în Arabia Saudită, pentru a discuta despre securitatea regională, pe fondul ultimelor evoluţii în zona Golfului.

Pe de altă parte, Teheranul a confirmat, astăzi, uciderea ministrului Informaţiilor, Ismail Khatib, ultimul din lista înalţilor oficiali iranieni lichidaţi în urma unor lovituri ţintite israeliene.