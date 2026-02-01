Ascultă Radio România Iași Live
Intră în vigoare noua reglementare conform căreia prima zi de concediu medical nu mai este plătită

Publicat de Andreea Drilea, 1 februarie 2026, 08:42

De duminică intră în vigoare noua reglementare conform căreia prima zi de concediu medical nu mai este plătită.

Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că un control mai riguros al concediilor medicale a dus deja la economii de 120 de milioane de lei pe lună în a doua jumătate a anului trecut, prin eliminarea abuzurilor. El mai spune că e o practică la nivel european, regăsită în state precum Spania sau Belgia, unde nu se plătesc chiar primele două sau trei zile de medical.

În România, măsura este însă tranzitorie – a ţinut să adauge Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete: De ce am ajuns aici? Pentru că s-a pierdut controlul asupra concediilor medicale, fictive în special. Ca ministru al sănătăţii, vă daţi seama că nu pot spune că această măsură este una perfectă. Aduce multe inechităţi, oameni care într-adevăr au nevoie de concediu medical şi unde bolile nu sunt inventate pot avea de suferit. Acesta este motivul pentru care am avut o întâlnire cu asociaţiile de pacienţi, săptămâna aceasta, şi încercăm să nuanţăm şi să reducem efectele secundare, dacă pot spune aşa, pentru cât mai mulţi pacienţi. Oricum, este o măsură tranzitorie.

Realizator: Sindicatele au înaintat o sesizare oficială către instituţia Avocatului Poporului, în care Federaţia „Cartel Alfa” solicită sesizarea Curţii Constituţionale, deoarece dreptul la protecţia socială în caz de boală nu poate fi condiţionat, diminuat sau transformat într-un instrument de disciplinare bugetară, potrivit sindicaliştilor.

