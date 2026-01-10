Infotrafic la ora 8:00

Publicat de Andreea Drilea, 10 ianuarie 2026, 08:34

Despre cum se circulă la ora 8:00 pe principalele drumuri naţionale, aflăm acum de la inspectorul principal de poliţie, Mihai Sitaru, de la Centrul Infotrafic.

Mihai Sitaru: Se circulă în condiţii de iarnă pe autostrada A1, pe întreg tronsonul Râmnicu Vâlcea – Deva, fiind identificate depuneri uşoare de zăpadă pe alocuri. Se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenţei circulaţiei. De asemenea, în urma ninsorii şi a lapoviţei, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din judeţele Alba, Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Dolj, Harghita, Hunedoara, Mehedinţi, Mureş şi Neamţ. Pe arterele rutire principale naţionale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Ploieşti şi A7 Ploieşti- Adjud traficul rutier se desfăşoară fluent în condiţiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie. Având în vedere condiţiile meteo rutiere, vă recomandăm ca înainte de a porni la drum să verificaţi dacă autovehiculul este pregătit corespunzător condiţiilor de iarnă. Asiguraţi-vă că aveţi montate anvelope de iarnă, iar acestea se află într-o stare bună. Verificaţi funcţionarea frânelor, a luminilor şi a ştergătoarelor, precum şi nivelul lichidului de parbriz, care trebuie să fie adecvat sezonului rece. Este recomandat să aveţi în maşină o racletă, o lopată mică, lanţuri, dacă traseul o impune, un cablu de tractare, precum şi apă şi o pătură, utile în situaţii de urgenţă. Pregătirea corectă înainte de plecare poate face diferenţa.

Rador/FOTO arhivă CJ BT