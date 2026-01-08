Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Infotrafic: Circulaţie în condiţii de iarnă pe mai multe drumuri din ţară; restricţii în trei judeţe

Infotrafic: Circulaţie în condiţii de iarnă pe mai multe drumuri din ţară; restricţii în trei judeţe

Infotrafic: Circulaţie în condiţii de iarnă pe mai multe drumuri din ţară; restricţii în trei judeţe

Publicat de Andreea Drilea, 8 ianuarie 2026, 07:29

Circulaţia pe drumurile din ţară se desfăşoară joi dimineaţă, în general, în condiţii de iarnă, fiind precipitaţii sub formă de ninsoare îndeosebi în judeţele aflate în partea nordică şi centrală şi ploaie în zona de sud.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la nivel naţional se circulă în general în condiţii de iarnă, fiind precipitaţii sub formă de ninsoare îndeosebi în judeţele aflate în partea nordică şi centrală a ţării. Se acţionează atât cu utilaje de deszăpezire, cât şi cu material antiderapant.

În zona de sud a ţării sunt precipitaţii sub formă de ploaie, pe alocuri fiind condiţii de formare a poleiului, acţionându-se cu material antiderapant.

Sunt impuse mai multe restricţii de circulaţie, în urma condiţiilor meteorologice:

* judeţul Caraş-Severin – trafic oprit pe: DN 6, între localităţile Armeniş şi Slatina-Timiş, precum şi în zona localităţii Domaşnea; DN 58, între localităţile Soceni şi Brebu;

* judeţul Harghita – restricţie de tonaj pentru autovehicule mai mari de 7,5 tone: pe DN 15A, între localităţile Topliţa şi Borsec;

* judeţul Sălaj – restricţie de tonaj pentru autovehicule mai mari de 7,5 tone: pe DN 1F, în zona localităţii Meseş, tronson kilometric 68 – 80.

Pentru o călătorie în siguranţă în aceste condiţii de iarnă, poliţiştii recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, să evite orice manevră riscantă, să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule, să adopte o conduită responsabilă pe toată durata deplasării şi să nu pătrundă pe drumuri închise traficului rutier.

Pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă, iar în zona de munte este recomandată şi montarea lanţurilor. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Preşedintele Nicuşor Dan: Angajamentele României pentru Ucraina – trecute prin Parlament
Naţional miercuri, 7 ianuarie 2026, 08:29

Preşedintele Nicuşor Dan: Angajamentele României pentru Ucraina – trecute prin Parlament

Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghiţă, transmite: Angajamentele României pentru Ucraina privind garanţiile de securitate vor fi trecute prin...

Preşedintele Nicuşor Dan: Angajamentele României pentru Ucraina – trecute prin Parlament
Meteorologii au prelungit atenționarea COD GALBEN de ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și ger
Naţional marți, 6 ianuarie 2026, 10:15

Meteorologii au prelungit atenționarea COD GALBEN de ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și ger

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 06-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Meteorologii au prelungit atenționarea COD GALBEN de ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și ger
Colegiul Medicilor propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă
Naţional marți, 6 ianuarie 2026, 09:17

Colegiul Medicilor propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă

Colegiul Medicilor din România (CMR) propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă, întrucât efortul depus de medici în...

Colegiul Medicilor propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă
Şefa CAB dă vina pe Parlament şi pe procurori pentru prescrierea dosarelor de corupţie
Naţional marți, 6 ianuarie 2026, 08:38

Şefa CAB dă vina pe Parlament şi pe procurori pentru prescrierea dosarelor de corupţie

Preşedinta Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, susţine că peste 86% dintre dosarele de corupţie erau deja prescrise când au ajuns la...

Şefa CAB dă vina pe Parlament şi pe procurori pentru prescrierea dosarelor de corupţie
Naţional marți, 6 ianuarie 2026, 07:43

Lege promulgată/Un contribuitor poate obţine maxim 30% din cota la pensia privată

Membrul unui fond de plată poate primi maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată, la cerere, o singură...

Lege promulgată/Un contribuitor poate obţine maxim 30% din cota la pensia privată
Naţional marți, 6 ianuarie 2026, 07:40

Ziua Culturii Naţionale deschide anul finanţărilor pentru cultură

Ministerul Culturii anunţă luni că, pe 15 ianuarie, va publica informaţiile privind finanţările care vor fi acordate în anul 2026, calendarul...

Ziua Culturii Naţionale deschide anul finanţărilor pentru cultură
Naţional luni, 5 ianuarie 2026, 10:09

COD GALBEN de ninsori în cea mai mare parte din țară

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 04 ianuarie, ora 10:00 – 06 ianuarie, ora 10:00 Fenomene vizate: precipitații moderate...

COD GALBEN de ninsori în cea mai mare parte din țară
Naţional luni, 5 ianuarie 2026, 08:56

ANPC avertizează asupra siguranţei cumpărăturilor online şi a capacităţii limitate de intervenţie

Urmează perioade cu reduceri mari la cumpărăturile online, iar ANPC avertizează că autorităţile au capacităţi limitate de intervenţie în...

ANPC avertizează asupra siguranţei cumpărăturilor online şi a capacităţii limitate de intervenţie