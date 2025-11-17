Informare meteo: Ploi importante cantitativ, ninsori la munte, precipitații mixte, intensificări ale vântului, vreme rece
Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2025, 10:30
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 17 noiembrie, ora 12 – 20 noiembrie, ora 10
În după-amiaza și seara zilei de luni (17 noiembrie), în Banat și Crișana, vor fi averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice, apoi va ploua în cea mai mare parte a țării. Pe întreg intervalul se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 17 noiembrie, ora 12 – 18 noiembrie, ora 06
Vântul va avea temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și noaptea și în vestul Transilvaniei și Maramureș, cu viteze de 50…60 km/h și izolat de 70 km/h. În zonele montane vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).
