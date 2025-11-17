Informare meteo: Ploi importante cantitativ, ninsori la munte, precipitații mixte, intensificări ale vântului, vreme rece

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 17 noiembrie, ora 12 – 20 noiembrie, ora 10

Fenomene vizate: ploi importante cantitativ, ninsori la munte, precipitații mixte, intensificări ale vântului, vreme rece

Zone afectate: conform textului

În după-amiaza și seara zilei de luni (17 noiembrie), în Banat și Crișana, vor fi averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice, apoi va ploua în cea mai mare parte a țării. Pe întreg intervalul se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

În noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) va ninge în toată zona montană unde se va depune strat de zăpadă, iar în zonele mai joase din centru și est vor fi precipitații mixte.

Local și temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu rafale în general de 40…60 km/h.

Marți (18 noiembrie) vremea se va răci accentuat în vestul, nordul, centrul și nord-estul țării, iar miercuri (19 noiembrie) și în restul teritoriului.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 17 noiembrie, ora 12 – 18 noiembrie, ora 06

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Maramureș și zona montană

Vântul va avea temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și noaptea și în vestul Transilvaniei și Maramureș, cu viteze de 50…60 km/h și izolat de 70 km/h. În zonele montane vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).