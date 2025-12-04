Informare meteo de intensificări temporare ale vântului în regiunea Moldovei

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 4 decembrie, ora 10 – 6 decembrie, ora 22

Fenomene vizate: intensificări temporare ale vântului

Zone afectate: conform textului

Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei de joi (4 decembrie) în sud-vestul țării, precum și în zonele de munte, vineri (5 decembrie) în sud, centru și est, iar sâmbătă (6 decembrie) îndeosebi în sud-est. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar la munte, în special în zona înaltă, rafalele vor fi de peste 60…80 km/h.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN



Interval de valabilitate: 4 decembrie, ora 10 – 5 decembrie, ora 22

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului și hărții

Vântul va avea intensificări în județul Caraș-Severin cu viteze de 50…70 km/h, iar în Munții Banatului și local în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși temporar 90…110 km/h.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 4 decembrie, ora 16 – 5 decembrie, ora 10

Fenomene vizate: intensificări puternice ale vântului

Zone afectate: județul Caraș – Severin

În județul Caraș-Severin vor fi intervale cu intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70…90 km/h, iar în zona montană înaltă, de peste 120 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).