În Vrancea a scăzut numărul urşilor care se hrănesc din tomberoane

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 martie 2026, 12:41

România are cea mai numeroasă populaţie de urşi din Europa, între 10.000 şi aproape 13.000 de exemplare, mult peste nivelul optim.

În multe localităţi şi staţiuni, aceste animale sălbatice au devenit o prezenţă aproape zilnică. Şi nu de multe ori au atacat oameni, au omorât animale şi au produs daune în gospodării. Din Vrancea vine o veste bună. Numărul urşilor care se hrănesc din tomberoane a scăzut semnificativ în zona turistică Lepşa.

Acolo s-au montat containere speciale la care animalele nu pot avea acces şi garduri electrice în zonele unde se aruncă gunoiul.

Corespondentul Radio România Actualităţi, Gabriel Sava, cu mai multe informaţii:  Interacţiunea cu urşii devine una mai puţin conflictuală în zona de munte a judeţului Vrancea, ca urmare a unui proiect demarat de anul trecut de Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice, alături de Administraţia Parcului Natural Putna-Vrancea, care a presupus limitarea accesului acestor animale la containere cu deşeuri menajere.

Mihai Pop, manager de proiect: Am reuşit să securizăm parte dintre pubelele de deşeuri de pe domeniul public din Lepşa, în special cele unde veneau cu frecvenţă ridicată exemplare de urs. Le monitorizăm săptămânal, încercăm să le reparăm, să le îmbunătăţim. Ştim că au fost exemplare de urşi care au fost împuşcate la aceste tomberoane. Teoretic, costurile de intervenţie în situaţii de urgenţă ar fi mai mari decât mentenanţa şi întreţinerea acestor sisteme.

În vara anului trecut, un exemplar de urs în căutare de hrană a pătruns în mai multe pensiuni din satul Lepşa, provocând pagube importante. Acesta a fost împuşcat într-un final, însă numărul urşilor care coboară în zonele locuite în căutarea hranei se menţine ridicat. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

